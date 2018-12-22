JW王灝兒同兩大視后爭「最受歡迎女歌星」：喺佢哋個名隔籬好開心

JW王灝兒與劉浩龍（師兄）今日（22/12）出席商場活動，兩位即席獻唱多首歌曲和大家歡度冬至及預先慶祝聖誕，其中JW也唱了《揮揮手》和《你帶著我的青春離去》兩首歌曲。其實《揮揮手》和《你帶著我的青春離去》除了是JW本年的熱門歌曲之外，更入選了《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》中的「勁歌金曲獎」及「勁歌金曲金獎」 候選名單。JW接受《香港01》訪問時說：「我今日見到個名單都好開心！」

今年《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，JW有三首入咗圍。（黃國立攝）

提到「最受歡迎女歌星」的候選人，JW興奮的說：「其實我入到八強都已經好開心，同埋我都幾震驚。因為我從來都冇諗過，都冇諗過到贏。（田蕊妮同胡定欣都有入圍喎。）係吖，因為佢哋今年都有出歌㗎嘛，所以好開心吖，可以同佢哋同一個『系列』入面。我可以喺佢哋個名隔籬已經好開心。」

JW王灝兒表示正在準備澳門演唱會的工作。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

聖誕臨近，問到JW王灝兒的計劃時，她回答說：「嗰幾日都有工作要做，不過最開心嘅係好多工作都係喺朝早同下晝，所以夜晚就可以同家人朋友食飯。（出街食？）我覺得出咗嚟做嘢之後，都冇機會返屋企食住家菜，所以我最掛住嘅就係屋企食飯。今年媽咪都問：『Christmas Eve去邊度食好吖？』我都話：『想喺屋企食。』（通常煮啲乜？）佢煮乜我哋都食，媽咪煮嘅肉醬意粉係最好食。（有咩食？）佢一定會煮肉醬意粉，因為我永遠都會要求，最緊要就係有肉醬意粉！」

Christmas Eve JW話會留喺屋企食聖誕大餐。（黃國立攝）