【任噏亂評】賽前分析　三個原因令菊梓喬成「最受歡迎女歌星」

《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》將於2019年1月12日舉行，日前TVB公布入圍名單。「勁歌金曲獎」及「勁歌金曲金獎」方面總共有77首歌入圍，其中星夢旗下歌手的歌曲作品就佔了39首，真是人才濟濟。下年舉行的頒獎典禮與2017年的稍為有所不同，一直以來都有的獎項「最受歡迎男歌星」以及「最受歡迎女歌星」在去年合併作「最受歡迎歌星獎」之後，今年再度分拆為「最受歡迎男歌星」、「最受歡迎女歌星」，相信今年男、女歌手之間也有一番龍爭虎鬥角逐這個樂壇殊榮。

容祖兒會否出席《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》還是未知之數，更不用說到時會否得獎。（視覺中國）

「最受歡迎女歌星」方面，除了有連續包辦7屆「最佳女歌手獎」(或「亞太區最受歡迎女歌星」)的容祖兒之外，還有兩位視后，田蕊妮、胡定欣競逐今年的「最受歡迎女歌星獎」。名單有HANA菊梓喬、JW王灝兒、田蕊妮、吳若希、泳兒、胡定欣、容祖兒、譚嘉儀共8位候選人，雖則大部份人都會預測今年會由容祖兒繼續禪聯。不過，跟據以下分析，其實HANA菊梓喬才是那位擊敗容祖兒成為「一姐」的人選。

與吳若希、容祖兒比較，今年被一致睇好的Hana菊梓喬勝數就高的多。（梁碧玲攝）

1. 最多歌曲提名：



「最受歡迎女歌星」「勁歌金曲獎」及「勁歌金曲金獎」候選名單之中，Hana菊梓喬有6首作品、吳若希有5首、容祖兒有2首（其中之一是與張敬軒合唱的）、譚嘉儀亦有6首。若論歌曲數量的話，今年Hana菊梓喬亦有6首之多，並全數入圍，而吳若希只得4首。不難猜測，TVB在過去一年之中，其實已集中資源於Hana菊梓喬身上，再加上吳若希因在去年結婚生子並處於半停工狀態。照道理「最佳女歌手獎」應屬工作以及曝光最多的Hana菊梓喬。

得到「最受歡迎電視歌曲」之後，再瘋「最受歡迎女歌手」，似乎也沒甚麼不妥。（黃國立攝）

2. 從《萬千星輝頒獎典禮2018》已知TVB意向



《萬千星輝頒獎典禮2018》中，Hana菊梓喬的《但願人長久》已獲頒「最受歡迎電視歌曲」，再者由她主唱的歌曲均是本年之中最受歡迎的幾套電視劇（《棟仁的時光》、《宮心計2深宮計》、《再創世紀》、《跳躍生命線》、《兄弟》）。在奪得「最受歡迎電視歌曲」獎項之後，再成為「最受歡迎女歌星」亦未嘗不可，「紅人又紅歌」，才是符合一貫唱片公司的風格。

《但願人長久》其實都幾好聽。（網上圖片）

3. 「自己人撐自己人」



有留意無綫電視的朋友都應該十分清楚，TVB一向秉承「自己人撐自己人」的優良傳統，事無大小，都會盡量動用自家藝員和資源完成，就以劇集主題曲為例，2018年在TVB播出的電視劇集中，除了《三個女人一個因》主題曲《無雙》是由楊千嬅唱出之外，其他全是由星夢歌星或是劇中演員唱出。近年TVB的作風取向應該已相當明顯。再者，Hana菊梓喬與胡鴻鈞在上年已分別獲得「最佳演繹女歌星」和「最佳演繹男歌星」，所以在1月頒獎禮中，Hana菊梓喬奪得「最受歡迎女歌手」實在是毫不意外。

至於「最受歡迎男歌手」方面，情況就複雜的多，可惜的是，「降兩度」不在「最受歡迎女歌手」提名名單之中。（陳順禎攝）