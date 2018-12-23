【江若琳結婚】踏上人生新階段 　丈夫蕭潤邦：隨時迎接新生命

江若琳（Elanne）今日（23日）和蕭潤邦（Oscar）大婚，晚上在香港嘉里酒店開設婚宴，一對新人出場接受訪問時表示下午簽紙行禮時都不禁感動流淚。

讀宣誓言嘅時候，Oscar幫Elanne抹眼淚。

Elanne稱自己心情太緊張，由昨晚開始失眠，直到行禮的時候才真真正正感受到結婚的感動：「到頭先真係行禮嘅時候，我又拖住我爹哋，行到入場嘅時候嗰刻我見到佢（Oscar）又想喊，我真係估唔到，因為佢一向都好硬正，又話咗一定唔會喊！」Oscar解釋：「出場之前有個兄弟話畀張紙巾我，話我喊嘅時候可以用，我話唔駛，點知音樂一起嘅時候就好神奇地喊咗，好感動。」

江若琳（Elanne）今日（23日）和蕭潤邦（Oscar）大婚，在香港嘉里酒店大開44圍。（梁碧玲攝）

Oscar今日在玩新郎環節上扮美少女戰士、戴上口腔固定器和跳舞，Elanne笑稱見到老公無囇形象覺得很「對佢唔住」，Oscar指住Elanne說：「我懷疑係佢諗㗎！」Elanne乖乖承認：「係呀係我諗㗎，哈哈！」

身為生煎包老闆的Oscar表示婚宴上當然少不了生煎包，他笑稱要讓在場的小朋友由細到大培養吃生煎包嘅習慣。（梁碧玲攝）

婚後的二人即將展開人生新旅程，Oscar大方表示會隨時迎接新生命，Elanne稱小朋友不能強求，要順其自然。（之後會去渡蜜月？）Oscar：「會去英國啦，跟住要再諗吓，佢話想睇北極光，但前兩日有啲凍已經頂唔住！我就話不如去泰國睇北極光啦！」

Oscar的透露辦整個婚禮花了過百萬元。（梁碧玲攝）

Elaine表示自己就像一個停不到的水喉一樣，在上頭、父母斟茶、蓋上頭紗等等的時刻都是一臉眼淚。（梁碧玲攝）