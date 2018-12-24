【怪奇物語】聖誕篇爭啲拍出禍　「Eleven」一怒之下用棒球棍…

聖誕節將至，Netflix特別發布一支《怪奇物語》「來自上下顛倒的聖誕祝福」短片，「Eleven」Millie Bobby Brown、「Max」Sadie Sink、「Dustin」Gaten Matarazzo、「Lucas」Caleb McLaughlin、「Will」Noah Schnapp與「Mike」Finn Wolfhard童星全員到齊，在「Mike」家中的地下室為來自全球的少數超級粉絲包裝禮物，同時祝福螢幕前的觀眾佳節愉快。

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然而，這群童星們花的時間比預期的久，過程中根本玩開了，完全沒在認真包裝。Millie還直接把膠帶貼在自己鼻子，往上拉呈現的豬鼻子模樣超搞笑，後來玩不夠還把Finn當作禮物包裝。

Millie把Finn當作禮物包。（Netflix）

被問及誰最會包裝禮物，一直玩耍的Millie最弱，完美主義的Sadie最強。最後眾星輪番說一些祝福的話，說著說著不免俗地要顛倒一下，螢幕上的「聖誕快樂」字卡出現雜訊並且顛倒了，緊接著點綴著彩色燈飾的《怪奇物語》中英文片名結束此影片。《怪奇物語》（《Stranger Things》）第三季已結束拍攝，預計2019年夏天回歸Netflix。

▼《怪奇物語》上下顛倒的聖誕祝福短片

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