《Running Man》劉在錫等遊勻港九　能否成功野生捕獲周潤發？

韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》上星期提到劉在錫、池錫辰和全昭旻未能完成吃牛扒的任務。翌日早上，三人被節目組要求「野生捕獲」周潤發，與非常親民的發哥合照留念，相信各位觀眾都十分好奇，究竟劉在錫、池錫辰和全昭旻有否成功「捕獲」發哥呢？在昨日（23日）播出的《Running Man》揭曉答案！

《Running Man》齊齊到發哥經常去嘅粥店，可惜發哥一早走咗，所以無緣見面。（影片截圖）

見唔到發哥，全昭旻惟有讀吓發哥金句啦！（影片截圖）

三人其後到中環找發哥，可惜皆無功而回。（影片截圖）

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在今集《Running Man》中，劉在錫、池錫辰和全昭旻透過各大社交平台尋覓周潤發足跡，希望可以透過各種線索找到發哥，三人隨即前往發哥每天都會光顧的九龍城粥店，可惜發哥早在上午七時已經抵達粥店，三人和發哥因而緣慳一面；另外，劉在錫、池錫辰和全昭旻又到中環擺花街、終審法院、油麻地和九龍城街市找周潤發，可惜仍無功而還，三人的香港任務正式宣告失敗。不過劉在錫、池錫辰、全昭旻，還有《Running Man》節目組和觀眾又不必灰心，如果下次再嚟香港，可能有機會遇到發哥架！

雖然三人去到九龍城街市，但同樣見唔到發哥。（影片截圖）

《Running Man》同周潤發自拍任務可能要留待下次先完成到啦！（資料圖片）

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