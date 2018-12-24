【劉德華演唱會】舞台升降台大有來頭　原來與北京奧運大有關係

劉德華《My Love Andy Lau 劉德華 World Tour》於12月15日正式開跑，事隔8年再開演唱會備受觀眾矚目，華仔當然要落重本隆重其事。由演唱會的舞台效果，到演唱會的製作團隊，全部都是大有來頭，每個角落裏亦暗藏了不少華仔的心思。覆蓋紅館天花超過一半範圍的巨型天幕和超過300枝的紙炮原來都只是小兒科，究竟還有什麼「勁抽」的元素？

整個舞台由超過 60個升降台及兩條 Catwalk組成，全部由電腦控制，舞台可因應不同場景，調整至不同高度。（資料圖片）

相信不少坐過山頂的朋友都曾經試過在紅館看演唱會時被幾個大電視阻住晒視線，貼心的華仔更成為「史上第一人」把紅館大電視拆走，並搬離內場，就是為了讓全場所有觀眾可以全方位舒舒服服看演出。

規模媲美奧運會

除此之外，為了能與山頂朋友來個近距離接觸，在舞台設計方面，用了超過 60個不斷變化組合的升降台，更可以因應不同場景調至不同高度。而這個舞台超過一半的組件都是由曾提供升降台給北京奧運開幕表演的著名法國升降台機械生產商SERAPID所提供的。除此之外，華仔演唱會中全場的發光手環亦由曾提供給索契冬季奧運會開幕及閉幕的加拿大公司PIXMOB提供，華仔演唱會規模簡直就媲美奧運會一樣，非常有面子。

劉德華造型大頭公仔，由美國著名設計公司 Michael Curry Design Inc. 仿照劉德華造型製造，Michael Curry Design Inc.在國際享負盛名，曾為The Walt Disney Company 及 Cirque du Soleil 打造巨型道具及人偶等。 （資料圖片）

演唱會中多個細節其實都由著名的國際團隊有份參與，舞台設計由由英國著名建築公司Stufish Entertainment Architects 所設計，曾與Beyonce & Jay Z, Rolling Stones, U2, One Direction等國際巨星合作。

華仔6歲女兒有份參與

除了邀得多個國際團隊合作，在舞台視覺效果部分，華仔亦有親自參與。在他表演《17歲》這首歌時在舞台頂的空布幕上投影出的可愛動畫，原來是華仔的6歲女兒劉向蕙在學校交功課時的作品。他為了把女兒眼中的「美好世界」帶上舞台，把這一幅幅作品轉交由紐西蘭動畫公司製作後，最終成為演唱會其中一個重要部分。

華仔在演唱《17歲》這首歌時，舞台頂所投影出的可愛動畫，原來是華仔的6歲女兒的作品。（資料圖片）