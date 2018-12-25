日本女歌手加治瞳分享健美心得　除冷壓果汁外還有一樣嘢不可或缺

原來，日本都有一個「日版Taylor Swift」。

不過，這個稱號並不是指她擁有光速換畫的技能，而是讚她多才多藝，所唱的歌曲都包辦填詞，產量豐富，她便是現年31歲日本女歌手加治瞳（加治ひとみ）。加治瞳雖然入行只有短短3年，但已經超越好多平成時代出道的歌姬，成為日本女性典範。

半裸唱片封面極矚目 曾來港參與演出

點解加治瞳可以咁犀利？全因為她有一副Fit到漏油的健美身材！加治瞳27歲時參加新人選拔賽《Girls Audition》脫穎而出，獲avex羅致旗下後不久便於2016年1月才正式推出首張EP《Rule違反》，到去年因為以超激半裸造型拍攝大碟《NAKED》封面被受到注目，同年更來港出席「亞洲流行音樂節2017」。

加治瞳曾經來港參與「亞洲流行音樂節2017」。（視覺中國）

加治瞳因唱片《Naked》的半猓封面而開始受人注目。（avex）

為雜誌影全裸相 Fit爆靠冷壓果汁

最近，她開始為多本雜誌拍攝性感寫真，包括《週刊Playboy》、《GINGER》、《MAQUIA》等，而她為《MAQUIA》影的更是全裸相片，非常養眼。當然，雜誌裏面不止包括她的性感寫真，亦包含她的健美心得。雖然她個子不高，只得163cm，但比例非常之好，望落似超過1米7，而她亦不時在社交網站分享一些健美秘訣，包括食穀麥（Granola）及飲用冷壓果汁。

加治瞳為《MAQUIA》影全裸寫真。（Instagram）