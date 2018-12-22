佘詩曼媽媽九龍城街市買餸做冬至飯　爆《延禧攻略》後好少見嫻妃

儘管總有人說近年冬至氣氛不濃，「做冬」傳統不再。記者直擊九龍城街市，發現未到10點就已經人來人往，許多市民前來買鮮雞、豬腩肉，預備今晚和家人團聚吃飯。佘詩曼媽媽一早到雞檔購買活雞，預備晚上的冬至飯。她告訴記者今天會與家人團聚，阿佘亦回家吃飯，專門煮阿佘最愛的牛仔骨。

藝人佘詩曼母親（圖右）今早到街市買雞，為冬至晚飯親自下廚。（李澤彤攝）

市民關先生關太9點多就已經來到街市，收穫不少，購買了牛肉、豬肉及蝦類。關太稱，沒有感覺街市因為冬至而明顯加價，因為家人會一起慶祝冬至，所以比平時多買了許多食材，「平時就我哋兩個食飯，今晚同屋企人團聚，5、6個人一起食！」

阿佘媽媽整麻辣雞煲 牛仔骨

除了普通市民盼望團聚，亦有平時工作忙碌的明星家庭準備過節。在鮮雞檔前，01記者遇到藝人佘詩曼的母親，她購買了兩隻活雞，花費近500元，「一隻煲湯，一隻做麻辣雞煲。我自己整，工人只是幫下手。」

佘太說，自從《延禧攻略》熱播後就很少見到阿佘，今天趁做冬會一家人一起吃飯，除了雞以外，也會做鮑魚、魚翅等。她認為「做冬就像Thanksgiving（感恩節），屋企人一起，好難得！」

另外她還透露，阿佘非常喜歡吃她做的菜，而昨日已經開始準備冬至食材，「今晚會整阿佘最鍾意的牛仔骨畀佢食！」