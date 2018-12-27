【極度怪咖】拍劇擔心廣東話發音不準　林宣妤：聽番自己啲錄音！

林宣妤（Serene）今天（27日）出席TVB全新劇集《極度怪咖》的造型浩動，劇中她是飾演一名千金小姐。Serene是參加華裔小姐出身，來港發展也只有短短幾個月時間已深受TVB的重用，現在已有兩部劇集在身，分別是《她。她。她的少女時代》及《極度怪咖》，「今次戲份其實都會多少少，都好好玩，因為我第一次拍喜劇。」

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林宣妤（Serene）今天（27日）出席TVB全新劇集《極度怪咖》的造型浩動。（梁碧玲攝）

第一次演喜劇的她笑言自己私下是十分有趣的人，但有一個問題令到她困擾，全因為她是馬來西亞人，廣東話發音不太準：「會有少少辛苦，我係劇係香港人，但我講仲有馬來西亞口音，但都有好多朋友調教我，咁我返屋企會睇好多劇集，然後錄音自己講嘅說話，再畀人聽聽我發音準唔準。」

Serene最愛吃奶油豬。（梁碧玲攝）

Serene來港生活已習慣了香港的生活模式，除了節奏有點不同，不過她初來香港其實沒什麼朋友，Serene笑言幸好參加了藝訓班認識了很多朋友：「而家同港姐佢哋玩，早幾日聖誕節先同佢哋去食大餐。」

Serene在苦練廣東話的發音。（梁碧玲攝）