新劇《極度怪咖》變女一？　馮盈盈：就算係都係叫「女七分一」！

由林志華監製的TVB新劇《極度怪咖》今天（27日）舉行記招，公開演員造型，主演有王浩信、張振朗、馮盈盈及高海寧等。為了參演這套劇，馮盈盈特意轉換新髮型，她語帶風騷介紹：「一睇就知道我係演千金小姐啦，同埋我今次做番自己，飾演斯文又溫柔嘅熟女，但有一個矛盾位就係，我呢個千金小姐竟然想做警察，因為我好有正義感。」

馮盈盈為了《極度怪咖》這套劇集換了新髮型，大讚自己可塑性極高。（梁碧玲攝）

根據無綫於記招現場派發的資料，馮盈盈的排名較高海寧「高一級」，是否意味FYY今次踢走「高Ling」榮升女主角？FYY聽罷巧妙回應：「我唔敢講，就算係女一，都係『女七份一』，因為劇入面有7個女角色，全部都係情陷王浩信，同埋我個名前啲，一定係因為『高Ling』係K字頭，而我係F，所以我個名就前少少，一定係咁嘅原因。」

盈盈笑言聖誕假期很開心，全家也很幸福。（梁碧玲攝）

否認續約換獎：已經係年頭嘅事！

早前傳出盈盈如何奪得「飛躍進步女藝員」，全因是用續約來換取，盈盈立即否認這一點：「其實我有續約嘅，但係年頭嘅事，而家都年尾，事隔咁長時間，有好多變數，所以其實無直接關係！」

盈盈指聖誕假前因男朋友請了吃一頓豐富的大餐，令到她胖了，所以新一年要減肥。（梁碧玲攝）