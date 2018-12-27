【極度怪咖】向王浩信「拜師」學搞笑　張振朗爆二人將激咀連場？

TVB新劇《極度怪咖》今天（27日）公布演員劇中造型，主演有王浩信、張振朗、馮盈盈及高海寧等。振朗分享他在劇中的角色：「其實我劇中我演一名卧底，無端端有一個九唔搭八嘅人入嚟侵佔我世界，仲要分享演戲道理同教我做卧底。」

浩信指那個「九唔搭八」的人正是他：「我喺戲入面飾演孤兒，成長後加入美國小劇團做男主角，對演戲好執着，嚟到香港俾黑幫撞到，佢哋知我做戲好叻，就叫我演黑幫老大，平定黑幫糾紛。」

王浩信與張振朗再度合作拍攝劇集《極度怪咖》，二人指繼《踩過界》後已默契十足。（梁碧玲攝）

《極度怪咖》是一部喜劇，張振朗給人感覺喜感十足，反而王浩信感覺則令人相當沉默，但原來這只是錯覺，振朗直言其喜劇細胞是「師承」王浩信：「佢（浩信）同我心底都有種戇居天份喺到，係拍《踩過界》嘅時候，我哋有好多無聊嘢岀咗嚟，岀嚟效果幾好，觀眾又笑到，其實好有趣。」浩信則指自己一向都很喜歡為別人帶來歡樂。對於馮盈盈爆劇中7位女角皆難以自制，情陷王浩信，乍聽相當令人羨慕，但他本人完全不覺得是福利：「其實演出最大嘅『福利』係遇到好對手，唔係遇到異性！」張振朗更搶先「預告」劇中他將會跟王浩信有多場親吻戲，孰真孰假，要到劇集播出時才知道。

振朗透露劇中會有多場親吻戲，不過親吻對象是王浩信，左邊為《極度怪咖》監製林志華。（梁碧玲攝）