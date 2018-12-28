【同理．繼續走】印度裔棟篤笑藝人阿V　奪傑青只因有個開明阿媽

由馬浚偉親自構思、主持及監製的節目《同理‧繼續走》，以關注弱勢社群為主題。最新兩集，馬浚偉帶領攝製隊，探訪本地少數族裔家庭及內地新移民，了解他們融入本地生活的困難。另外，節目亦訪問了本地印裔棟篤笑主持阿V，阿V今年更獲得香港十大傑出青年殊榮。

馬浚偉探訪少數族裔家庭，更與他們共餐。

阿V是一位相當出名的本地棟篤笑藝人。(FB圖片)

阿V，全名Vivek Ashok Mahbubani，講得一口非常流利的廣東話，他經常這樣介紹自己：「我係一位土生土長的印度裔香港人，喺香港讀書、長大、生活，喺香港好快樂咁生活咗成世人。」阿V是第三代印度移民，小時候曾經歷歧視，被喚作「死差仔」，不過母親開解他，膚色不一樣，不是他的錯，「我媽媽同我講，呢個世界唔可以因為你係某個膚色，你就要被定為錯誤，我了解呢個概念後，我覺得佢講得啱，其實唔係我嘅錯，係我唔同膚色之嘛，你唔可以怪我㗎喎。」

阿V總是自豪地對人說：「我是香港人。」

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幸好阿V的母親向他解釋，別人對他的歧視，是源於對種族和膚色的不理解，令他不會怪責自己，也不是回罵對方，深化仇恨，「我家人有一個好處，佢哋唔會馬上判斷對或錯，佢哋會分析呢件事點解會發生，不如去了解一下箇中原因。」

阿V非常享受為大家帶來歡笑。(FB圖片)

多年前因為想挑戰一下自己，報名參加棟篤笑比賽，更奪得全港廣東話棟篤笑冠軍，翌年再下年一城，參加英語組別，同樣獲得冠軍。阿V從中發現自己很享受引人發笑，令人開心，他因此而入行，一做就是11年。阿V在台上表演棟篤笑，為大家帶來正能量，他更因為出色的表現，今年獲頒香港十大傑青的殊榮。

阿V今年獲頒香港十大傑出，無論是事業還是香港人身份都備受認同。(FB圖片)

阿V認為香港人不是一個種族，而是一種精神了解這種「香港精神」的人，就是「香港人」。在香港出世及成長的他，擁有許多香港人的特質、習慣和一些約定俗成的生活行為模式及價值觀。阿V認為自己與其他初創企業家一樣，在自己的範疇上努力發光發熱，而他的影響力，就是引人發笑，阿V認為「大家心就會開心啲，成個城市就會開心啲」。

香港本來就是一個多元種族、文化共融的地方，即使大家不同膚色，文化背景不一樣，但生活在同一天空下，擁抱同樣的香港精神，大家也應該互相尊重，互相體諒。

更多節目花絮：

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《同理‧繼續走》​播出時間：

逢星期日晚8:30至9:30

重播：

星期一凌晨2:30至3:30

星期六早上9:30至10:30

播出頻道：香港開電視 77台