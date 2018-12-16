【同理．繼續走】過來人馬浚偉談情緒病：無心之言將人推落深淵

由馬浚偉監製及主持親自構思的《同理‧繼續走》，最新一集將繼續帶大家更深入認識情緒病，而他本身就是一個過來人。當年他因母親離世患上抑鬱症和驚恐症，經歷長達八年的診治過程，那段日子，旁人不理解他的煎熬。

馬浚偉指大家不明白情緒病患者不要緊，至少不要落井下石。

在節目中，馬浚偉跟正受抑鬱、驚恐症困擾的受訪者Gloria 說：「別人不明白患者苦處，幫不上忙不要緊，不要落井下石就好了。」而他也感慨現在有很多鍵盤戰士，在網上隨便對別人作出批判，他認為大家應謹慎留言：「好多隨口講嘅無心之言或惡意攻擊，都會令患者跌入深淵。」有時一個問候，可能可以救回一條生命。

與情緒病友同行，多關心他們，不過隨便惡言批評。但安慰他們有技巧。

不過不止負面的說話令患者情緒陷入低谷，有時一些正面的鼓勵說話，同樣令人難受。整合以下10句不該說的話，不只對情緒病患者，在開通別人時，也應要注意，記住「不鼓勵，不責備，不反駁」三大原則。

馬浚偉與情緒病友一起做義工，以生命影響生命。

1. 唔好唔開心啦／唔好咁諗

這些敷衍的說話，對患者毫無用處之餘，反而令患者更難過。

建議說：有咩唔開心，盡情喊出嚟，話畀我知，有我在，我會聽。

2. 大把人慘過你

所以他們就沒有難過的權利嗎？在情緒低落的人面前，不應該作出這樣的比較。

建議說：知你過得唔容易。

3. 明天會更好

在難過的當下，不會睡一覺起來，難過的情緒就會完全消失。

建議說：你嘅路上，有我嘅陪伴。

「唔好唔開心」有時難聽過粗口。（資料圖片）

4. 點解你唔好好去面對件事

他們面對某些問題時，會產生旁人難以理解的抗拒，所以不要隨便作出責備。沒有人希望患情緒病，請千萬不要去責怪他們。

建議說：我可以點幫你？

5 堅強啲／振作啲

跟「唔好唔開心啦」一樣敷衍，沒有人不想振作，給這種建議是在否定對方的努力。

建議說：如果覺得太攰，就畀自己抖吓啦，唔需要迫自己咁堅強。

6. 成日咁抑鬱唔掂，始終要生活下去！

這樣會讓患者覺得生活沒有出路，每天都很煎熬。

建議說：不要太勉強自己，用自己舒服的節奏生活吧！

不要隨便叫人振作，否定他們的努力。

7. 我懂你嘅感覺，因為我都曾經唔開心過

這樣說反而會讓憂鬱症患者覺得你不重視他們的感受，沒有一個人的感覺是完全相同的。

建議說：我不完全明白你的感受，但我會盡量理解。

8. 出去放鬆玩吓，飲吓酒就咩都唔記得啦！

但酒醒之後，問題依然存在。

建議說：我可以借我個膊頭畀你挨，我哋可以坐低好好傾吓。

9. 你咁抑鬱，搞到我心情都好差

患者感到無助的頻率比平常人還要更高，因此其實他們最需要的，是親朋好友的理解跟幫助。

建議說：見到你每日咁唔開心，我都好難過，如果可以嘅話，畀我幫下你。

10. 得閒出去行下，做下運動，就唔會亂諗嘢！

雖然運動可以令身體分泌安多酚，對抗抑鬱症有一定的幫助，但抑鬱症發作時，患者會完全不想出門，這時候就不要勉強對方一定要出去。

建議說：你好好休息一下，我哋下次一齊再去！

尊重他們以自己的步伐去生活，同時給予愛和關注。

《同理‧繼續走》​播出時間：

逢星期日晚8:30至9:30

重播：

星期一凌晨2:30至3:30

星期六早上9:30至10:30

播出頻道：香港開電視 77台