【2018回顧】黃智雯將倉底貨變神劇勁驚喜　《火速》革新大獲好評

2018年即將過去，觀眾在張衛健主演的《大帥哥》陪伴下，悲喜交集的迎接2019。大獲好評的《大帥哥》在《萬千星輝頒獎禮2018》上中空寶，令不少觀眾都稍感失望，但始終獎項有限，套大帥哥一句：「輸得起先至有資格贏！」其實今年的「輸家」絕對不比贏家差，以救護員為題材的《跳躍生命線》獲得「最佳劇集」為例，題材新鮮、場面逼真、演員出色，賽果非常「合理」！反而一直被看差一線，最後叫好叫座的才算「驚喜」！

黃智雯一人分飾3個性格獲觀眾激讚！（劇照）

《三個女人一個「因」》是倉底神劇

要論「驚喜」，由黃智雯主演的《三個女人一個「因」》絕對是2018之最。《三》劇在2016年的7月經已煞科，比去年獲多項大獎的《踩過界》更早開始拍攝和完成。其播放期被連抽兩次，一度淪為「倉底貨」，之後更由原本逢星期一至五晚播出的20集，怒刪兩集為18集再改為逢星期日播放的「周播劇」，首播亦選擇在2018年的農曆新年，一個被喻為收視淡季的「炮灰期」，而且距離12月的頒獎禮有10個月之多，奪獎機會銳減，結果全劇平均只錄得19.2點收視，並不理想。不過，由於黃智雯在《三》劇的表現出乎意料，多重人格更成為網民的熱討話題，贏盡口碑，無綫於是在劇集播放完畢之後，將原本的20集在myTV SUPER足本播放，黃智雯被稱為「周日女皇」，替劇集谷底反彈。雖然黃智雯最終不敵《BB來的》的李佳芯，但《三》劇帶給觀眾期望上的反差，實在驚喜滿分！

+ 21 + 20 + 19

《BB來了》低成本多話題

再次恭喜李佳芯成為2018年的視后！《BB來了》原本就是小品時裝家庭劇，由李佳芯及黎諾懿主演，沒有大場面，沒有海外拍攝，沒有像黃秋生、張衛健、馬德鐘、黃子華般豪華級陣容，廠景主要是一般家庭或辦公室景，啟播之前其實不被看好，大部分觀眾們期待的只是一般「無綫小品」。但在先天條件不足的缺憾下，《BB來了》的話題性卻遠超想像！在短短首兩集就將年青夫婦在無任何預計之下懷孕而感到的驚惶失措描寫得淋漓盡致，兩位主演李佳芯和黎諾懿、以及一眾配角如盧宛茵、陳秀珠、羅樂林、楊卓娜等亦表現出色。劇中的兩代「湊B矛盾」成功佔據各大社交平台和討論區，由小品變熱話，夠晒驚喜！

+ 8 + 7 + 6

《火速救兵IV》更人生化、更全面化

由香港電台電視台聯合香港消防處合作拍攝的《火速救兵》劇集系列一向都不負眾望，而2018年播放的第四輯（《火速救兵IV》）更加令人眼前一亮。在過往三輯的《火》劇多以消防員的撲火或救援工作為主，以事件帶動劇情，不過在《火速救兵IV》中，觀眾們主要從主角的角度出發去「感受」消防工作，除了能令劇集更加「人性化」之外，亦大大提升了觀眾的投入感。例如在《火速救兵IV》的第一集，導演黃偉傑利用長達3分32秒的一Take過長鏡頭去介紹消防局內佈局，令觀眾仿如置身其中，與劇中角色同步。除此之外，今次《火速救兵IV》又將香港多件「真實意外」改編成為故事的一部份，例如地鐵縱火案、巴士撞壆、十號風球拯救等，題材貼地。而最驚喜，亦最抵讚的，是《火速救兵IV》將消防員以外的其他「救急扶危」紀律部隊如救護員、攀山拯救隊等都加入成為單元主角，而且將各部門之間的合作、由訓練到拯救，一一利用聲畫呈現，每集短短半小時，作品卻油而不膩，加上歐錦棠、胡子彤、林文龍、王宗堯以及尾段現身的黃秋生坐陣，為劇集灌入電影感，網民讚不絕口，引來極大迴響。

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《平安谷之詭谷傳說》封建話題貼地到足以借古諷今

正如前文提到，農曆新年前後通常被視為「炮灰期」，而由蘇玉華、黃浩然和陳凱琳主演的《平安谷之詭谷傳說》亦撞正於2018月1月15日至2月19日播放。但又正如《三個女人一個「因」》一樣，今年的「炮灰期」，的確成功造就「漫天飛灰」的莊麗！《平》的故事主題為「一條封閉的村莊，一場男女的鬥爭」，由主張自由社會、男女平等的羅桂思（陳凱琳飾）嫁給陸水豐（黃浩然飾）之後，走進一條思想極度守舊封閉的「平安谷」，一步一步打破既有傳統惡習，劇集充滿新舊思想的衝擊，更曾一度被網民封為借古諷今的神劇。例如在劇集尾段，簡淑兒與飾演老師的謝東閔因被指私奔觸犯鄉例而遭村民投石，而他的學生即衝前保護謝東閔而齊齊被投石，最後更圍著謝東閔「佔領」祠堂前地，及後在陳凱林和譚凱琪的號召之下，村中的女士紛紛恃著男女平等的名義，上前向男人說不，結果村上持槍男人一字排分隔村民，此情此景，令網民回憶起2013年的「佔中」事件。雖然網民對《平》劇的結局劣評如潮，但由於播出期間頻頻引起討論，全劇平均收視更達26點之高，成就女權、倫理、懸疑、恩仇四大元素的「驚喜」話題之作！