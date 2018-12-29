謝霆鋒否認係張栢芝細仔爸爸　微博發文澄清：本人感情生活穩定

張栢芝上月秘密誕下第3胎「小王子」之後，外界對BB親生爸爸的身份議論紛紛，除了有傳是新加坡、內地富商等之外，還傳出生父其實是前夫謝霆鋒。而最近網上突然瘋傳謝霆鋒與王菲情變，更指霆鋒和栢芝下個月會復婚，各種謠言滿天飛，霆鋒今日（29日）在微博就傳聞開腔澄清，希望外界不要助長謠言。

張栢芝上月誕下第三胎，但「小王子」爸爸的身份成謎。（微博圖片）

謝霆鋒在微博發文表示：「對於近日關於本人的一切匪夷所思的傳聞，令人看見咋舌。本人感情生活穩定，我亦只是Lucas 及 Quintus的爸爸，亦必定會盡心盡力做好這爸爸的責任。」透露與王菲感情穩定，否認是栢芝第3胎的爸爸。

謝霆鋒在微博澄清傳聞，否認是栢芝細仔的爸爸。（微博截圖）

霆鋒亦特別強調，希望外界停止散播謠言：「希望各位不要再助長謊言發酵，這些無稽的傳言，亦相信會對這新生孩子的真實的親父造成困擾，懇求大家停止傳播謠言，讓孩子們能夠在真實及健康的環境下成長。謹此一提以後不再回應，謝謝。」

栢芝日前現身機場，但未見「小王子」蹤影。（微博圖片）

此外，有網友在微博爆料指楊冪與劉愷威宣布離婚只是開始，事緣楊冪之前曾提到對霆鋒有好感，傳聞明年3月霆鋒和王菲會宣布分手，之後霆鋒會和楊冪合作電影，8月慶祝生日、電影上映前會宣布霆鋒與楊冪的戀情。消息一出，即時引來網友熱烈討論，不少人認為「這是在炒新聞嗎？」甚至更有人表示「造謠到這種地步也未免太誇張了吧？」

近日有網友爆料楊冪將與霆鋒公布戀情。（視覺中國）