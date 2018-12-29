【新城勁爆．專訪】銳哥「分豬肉」有原因︰曾度身造獎畀陳偉霆

今年Boxing Day（聖誕節翌日），一班歌手仍然沒有收到任何禮物，事關一直最多獎項、被譏為「分豬肉」的《新城勁爆頒獎禮》，與上年一樣在12月29日（今日）舉行，而獎項數目亦不復改制前一樣多，僅得60多個，不及高峰期163個獎的一半，未必人人有份、永不落空。「樂壇太公」繼續不再分豬肉，分，都係分半肥瘦豬肉。

2002年接手、將《新城勁爆》打造成被外界視為「分獎典禮」的新城前台長朱明銳（銳哥）接受訪問時，便指眼見頒獎禮自2016年改制，感覺有點心痛：「改咗制之後佢哋嘗試玩口味，但你本身係一間音樂推動力唔夠強嘅媒體，去學人玩口味，而主持嘅又唔係一班對音樂有影響力嘅人，係唔會做得出成績，只會兩面唔討好。」即是最好返回舊制？銳哥直認：「我覺得做返一個Party咁就最好，容易控制，嚟緊人又會開心啲，而家係做唔返嗰承接嘅影響力。」

朱明銳接受《香港01》專訪時便坦言《新城勁爆頒獎禮》應該返回以前的做法，將之打造成樂壇最大Party，而非以口味行先、扮專業。（陳順禎攝）

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作為一個派對來說，過往的《新城勁爆》絕對稱得上是成功的，所有歌手、製作單位、唱片公司，如無意外，都是笑住前來笑住離開。不過，作為一個頒獎禮，就好可能不夠性格、不夠「含金量」，而其實當初銳哥都質疑過自己是否在做對的事，他在「豬肉獎」這稱號首次面世時，便拿着相關報章雜誌，向當時上司甘國亮負荊請罪：「我問佢，我係咪闖咗禍，搞到《勁爆》個江湖地位唔夠高，佢就話唔好咁諗，如果我哋畀而冇人拎，就係濫發；我哋畀而佢哋盛裝出席，就即係都認同呢個獎喺樂壇上有一定位置。」

其實我哋（新城）係商營機構，《勁爆頒獎禮》得到客戶支持，差唔多所有嘅唱片公司都支持我哋，派巨星、派新人出嚟，即係認同呢個頒獎禮，咁樣就已經足夠。 朱明銳

當時仍然是節目總監的朱明銳坦言曾質疑自己的做法，好在得到上司甘國亮開解。（陳順禎攝）

真的不介意《新城勁爆》被冠以「豬肉獎」這個嘲諷味濃的稱號？銳哥就話自己平衡到各方壓力：「你話我豬肉獎，我可以話你（《吒咤》）閂埋門、淨係得某啲DJ嘅喜好，你話點就點，完全唔理街外係點分析。」

而這個答案亦點出了《新城勁爆》獎項繁多的原因之一──香港樂壇的流行趨勢：「我接手時只係想反映事實，唔想有太多專業意見、個人喜好，我係想畀大家知道邊啲碟係賣得、邊啲演唱會係多人睇。」銳哥承認當時的確是幾乎是人人有份，但不同獎項所代表的，其實是有分別：「老實講，嗰啲細獎都係一種鼓勵性質，大家心知肚明，但大獎全部都是反映當時嘅流行趨勢。」

朱明銳認為，以前的《新城勁爆頒獎禮》是反映流行樂壇的大趨勢。（陳順禎攝）

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講真的，《新城勁爆》的獎項數目確是誇張，在2012年時派出了163個獎，紀錄至今無人能破，而獎項的名稱五花八門，有「演繹大獎」、「人氣歌手」、「躍進歌手」、「流行爵士歌手」等，確令觀眾大開眼界，銳哥便指諗獎項名不算好難，因為不是完全憑空想像，個個都有根有據，只是有少少巧立名目：「我好記得，當時（2008年）好想鼓勵陳偉霆，因為佢外型好好，佢唱片公司（英皇）亦都好想畀機會佢，當然都有好多人攻擊佢，話佢跳舞嘥氣，又笑佢『的士陳』，但我就唔係咁睇，我覺得唔應該苛刻批評佢，就開咗個跳唱歌手（按：實為新城勁爆跳舞歌曲）畀佢，雖然係巧立少少，但其實都好貼身。」

陳偉霆在2008年除了憑《Taxi》獲「新城勁爆跳舞歌曲」，亦奪得「新城勁爆新人王（男歌手）」。（視覺中國）

至於「新城全球勁爆歌手」這個超級大獎之所以出現，原來都有段故事，銳哥說：「當時劉德華肯嚟，但陳奕迅又喺度，唯有諗多個全球勁爆歌手，然後畀劉德華，你問陳奕迅高唔高興，其實佢係心服，論全球影響力，一定係劉德華最好；論唱功、論原創力，就一定係陳奕迅最好，佢拎勁爆男歌手係啱嘅，對上一級就係全球勁爆歌手，咁5年後陳奕迅都拎到啦！」

如果叫銳哥私人畀獎，到底今年哪一個歌手、哪一隻專輯、歌曲最獲得其青睞？他坦言陳奕迅的《L.O.V.E》必定是年度最佳專輯：「佢裏面首首都係小品，好襟聽，我自己就最鍾意《漸漸》。」記者笑他今次終於忍到手只「頒」一個獎時，他便說：「咁我都好鍾意容祖兒嘅《心之科學》嘅，佢嘅演繹方法絕對稱得上大姐級，好有風範，係香港嘅Pop Queen。」