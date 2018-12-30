【2018回顧】緬懷香港娛樂圈14位離世藝人　謝謝您們！

2018年即將到了尾聲，今年確是「多事之年」，娛樂圈除了有不少結婚生子的喜事，亦不斷傳出有藝人離世的傷感消息。雖說生離死別是人生必經的階段，但每當得悉娛樂圈有名人逝世，都不禁令人惋惜！在此，讓我們深切悼念和緬懷今年已離開的名人，並感謝他們多年來的貢獻。

張衛彝（1967年—2018年1月3日）

2018年1月3日，張衛彝被發現昏迷於香港家中，警員及救護員到場後確認已死亡。張衛彝是張衛健的二弟，早年曾任張衛健經理人，後來二人反目。患抑鬱症的張衛彝曾指控張衛健拖欠他擔任經理人13年以來的2千萬佣金，但張衛健發聲明回應「指控絕對不實」，家事鬧上報紙C1娛樂版頭條、周刊封面，一度沸沸揚揚。而張氏一家人自此與張衛彝亦甚少往來，張衛彝一人就獨居於張衛健及母親聯名持有的古洞洋房，一直鮮有露臉，直至今年新年剛開始，任警司的孻弟張衛基上門，才揭發張衛彝倒斃屋內。

張衛彝聲討親哥張衛健催其還錢 ！（圖來來源：視覺中國）

洪羅拔（1956年1月9日－2018年1月7日）

亞視前資深藝人洪羅拔1月7日因肝癌病逝，終年61歲。洪羅拔生前在圈中人緣甚好，已故梅艷芳、司馬燕均是其好友，雖然早年他已離開亞視，但仍然好活躍，與肥媽（Maria Cordero）、周美鳳及寇鴻萍等經常聚會，肥媽接受訪問時曾形容他是「超級大好人」。而查小欣亦在網上發文稱洪羅拔相當重友情和有義氣，更指他曾在梅艷芳患癌時，一直陪伴在側及跟她四出覓治癌良方。

洪羅拔生前在圈中有不少好友。（圖來來源：視覺中國）

雷震（1933年10月21日－2018年4月3日）

雷震上世紀50、60年代憑「憂鬱小生」形象走紅，4月3日逝世，享年85歲。他是是已故女星樂蒂的兄長，憑着俊朗而憂鬱的外表，迷倒不少女影迷，主演電影有《金蓮花》、《四千金》和《情深似海》等。雷震與「女版李小龍」茅瑛於1974年結婚，育有一女，婚姻維持六年就離婚，晚年與獨生女兒一家居住於香港，生活平靜簡單。

雷震是「憂鬱小生」。（網上圖片）

曾演電影《古惑仔之猛龍過江》。（電影截圖）

林燕妮（1943年1月31日－2018年5月31日）

曾被文壇大師金庸稱為「現代最好散文女作家」的林燕妮因肺癌在養和醫院離世，終年75歲。她的一生，充滿傳奇，她三十一歲才開始寫作，不足十年，已成為了八十年代最多產的愛情小說作家之一，她的作品，如《緣》、《盟》，叫好又叫座；這位才女於廣告界及電台，也同樣有聲有色。而林燕妮的感情同樣受到關注，二十一歲嫁給了香港天文台博士李忠琛，成為了一代武打天王巨星李小龍的大嫂，之後誕下一子。可是，婚姻關係維持四年後以分手告終。但最受人注意的，應該是她跟已故才子「霑叔」黃霑的那後轟烈戀情，長達十二年的「黃林戀」，林燕妮亦因而換來海量的「小三」指摘。她曾在專欄抒發感受：「下世不想再做林燕妮，太辛苦了，想做一個傻傻哋，有老公愛惜的女人。」

林燕妮才貌雙全，追求者眾，一生之中有過七十六個男朋友。（圖來來源：視覺中國）

離婚後和黃霑發生婚外情，背負小三臭名14年。（圖來來源：視覺中國）

吳振東（不詳－2018年5月8日）

人稱「米奇」的亞視資深影星吳振東，他曾演過《A計劃續集》、《再起風雲》、《無敵幸運星》、《紅燈區》和《扭計雜牌軍》等多部電影，擅長演小人物角色。觀眾認識吳振東大多是因為他的客串演出，但其實他也有參與電影製片及策劃等工作，入行當演員之前，曾做過全職舞蹈表演者，入行後偶爾也會參與排舞工作。由於生前沒有子女，前妻早已嫁人，因為對他也無法照顧。種種原因導致他晚年淒涼，只能靠演藝圈好友幫忙籌錢住進養老院，因為早年酗酒和演戲太拼命的緣故，導致心臟、哮喘、腦退化兼中風多次住院，後來又得了老年癡呆，精神恍惚認不出人。

在周星馳主演的《新精武門1991》入面，米奇飾演去霍家踢館，來自日本「起倒流」嘅高手。（影片截圖）

盧凱彤（1986年3月27日－2018年8月5日）

年僅32歲的唱作歌手盧凱彤，8月在跑馬地從20幾層高樓墜下，傷重身亡，轟動全城。她當年與林二汶組成at17入行，直到2010年宣佈暫停組合活動，兩位成員會作個人音樂發展，其後在2014年因為患上躁鬱而暫停了手上的工作求醫，接著在15年底躁鬱症病情穩定重返樂壇並舉行一場《Rockmui 29 Live in HK》當眾剃頭，寓意自己重生。在2017年第28屆金曲獎上，盧凱彤憑《還不夠遠》獲得「最佳編曲人獎」，在台上盧凱彤宣布出櫃，並表示已於2016年與伴侶余靜萍在加拿大結婚。

歌手盧凱彤於8月5日墮樓身亡，震驚娛樂圈！（圖來來源：視覺中國）

吳君麗（1934年1月29日－2018年9月26日）

粵劇名伶吳君麗因肺癌引致肺積水病逝，享年91歲。她曾參演120部電影，包括粵劇電影及時裝片，近年來已少在銀幕出現，上一部作品是10年前TVB的劇集《畢打自己人》。2008年她接受陳志雲《志雲飯局》訪問時，坦承跟從事爆竹生意的有婦之夫陳滿棠苦戀，為外界及對方的太太所不容。

粵劇名伶吳君麗是1960年代香港粵語片演員及粵劇花旦。 曾與鄧碧雲（藍牡丹）、鳳凰女（紅牡丹）、羅艷卿（銀牡丹）、余麗珍（紫牡丹）、于素秋（黑牡丹）、南紅（綠牡丹）、林鳳（黃牡丹）七位粵劇女演員結義金蘭，號稱「八牡丹」。（圖來來源：視覺中國）

鄺美寶（不詳─2018年9月6日）

鄺美寶是香港1970、1980年代知名模特兒，因肺癌病逝。她於1974年加入影壇，曾拍過《花花公子》、《艷鬼發狂》、《花女情狂》等電影，最後一部電影為1985年的《偷情》。

鄺美寶與張偉的合照。(Facebook照片)

岳華（1942年7月13日－2018年10月20日）

資深實力派演員岳華於加拿大逝世，終年76歲。60、70年代邵氏影星岳華在20多年前移居加拿大，其後回流香港拍劇，岳華曾演出多齣TVB經典劇集，包括《珠光寶氣》、《巾幗梟雄》、《大太監》、《名門暗戰》等，可見華哥絕對是TVB近年其中一位舉足輕重的甘草演員。生前兩個月，岳華仍在多倫多演出舞台劇，突然傳出死訊，令人惋惜。

亦忠亦奸的角色都能駕馭！（圖來來源：視覺中國）

金庸（1924年3月10日─2018年10月30日）

中國一代武俠小說泰斗金庸（原名查良鏞）於在香港養和醫院逝世，享年94歲。金庸先生創作多部膾炙人口的武俠小說，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》等十五部武俠小說，幾十年前流行至今，不只被改編成為電視劇、電影還有舞台劇，更被製作電子遊戲影響90與2000年代年輕人。

《明報》創辦人、筆名金庸的武俠小說泰斗查良鏞離世，笑別人間，享年94歲。（圖來來源：視覺中國）

蕭偉強（1955年─2018年11月25日）

蕭偉強導演因病離世，終年63歲。他生前曾參與執導《霍元甲》、《花樣年華》、《2046》以及成龍《十二生肖》、《尖峰時刻》等電影作品。據知蕭偉強入院時曾拜託好友尋找失聯多年的女兒蕭恩濃，但最終也未能見上一面。

蕭偉強過往亦在內地執導愛情喜劇電影，更和男演員合照。（微博圖片）

鄒文懷（1927年10月8日－2018年11月2日）

香港「電影大亨」嘉禾電影創辦人鄒文懷因病逝世，享年91歲。鄒文懷一生致力香港電影業，把美國荷李活拍戲模式引入香港，他先後栽培出李小龍、成龍等武打巨星，更帶香港電影業走入國際。鄒文懷於上海聖約翰大學讀新聞系，畢業返港後曾任職體育記者。其後加入邵氏集團，1970年與拍檔何冠昌自立門戶，創立嘉禾電影。據報當年鄒文懷看到李小龍表演，覺得他好特別，[請他主演《唐山大兄》，結果一炮而紅。及後《精武門》、《猛龍過江》相繼推出，電影更發行到歐美及中東等地，令自己及李小龍事業更上一層樓。可惜李小龍拍攝《死亡遊戲》期間猝死，他當時說：「我差不多一直不相信這件事發生，因為當晚我們約好吃飯，希望忽然第二天醒來原來是發夢。」

鄒文懷是香港電影最具影響力的傳奇人物。（圖來來源：視覺中國）

藍潔瑛（1963年4月27日－2018年10月31日）

「靚絕五臺山」的藍潔瑛被發現倒斃於赤柱公屋寓所，終年55歲。她在演藝圈曾顛峰一時，是80年代TVB的當家花旦，參演過多部無綫經典劇集，當中包括《義不容情》，而在《大時代》中的玲姐一角更令人難忘。但有傳年青的藍潔瑛較任性，因合約問題和拍外景遲到而二度遭雪藏。藍潔瑛晚年靠救濟金度日，也向朋友借錢生活，她還屢被拍到眼神空洞、白髮蒼蒼遊蕩街頭。而藍潔瑛今年1月爆曾遭影壇大哥性侵，風波鬧得沸沸揚揚，讓人不勝唏噓。

藍潔瑛自出道被TVB力捧、冷藏到再次重返熒光幕復出，逐漸磨練演技，從演藝圈的花瓶到晉升為演技派，可謂創造出無數經典角色。（圖片來源：視覺中國）

永遠靚絕五台山！（圖片來源：視覺中國）

林嶺東（1955年12月8日－2018年12月29日）

擅長拍動作電影導演林嶺東年尾突然驚傳死訊，終年63歲。林嶺東執導「風雲」三部曲（《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《學校風雲》）而聞名，他更以《龍虎風雲》奪得香港電影金像獎最佳導演。自九十年代中港產電影開始走下坡後，林嶺東作品產量已大為減少，偶爾才有代表作。1996年林嶺東赴美執導了《硬闖100%危險》。1997年回港拍《高度戒備》再創高峰，表現得成熟有力，並再獲香港電影金像獎最佳導演提名。2007年，林嶺東與徐克、杜琪峯合作拍攝電影《鐵三角》，各自拍攝一個段落（林氏則拍攝第二段）。直至2014年，以執導長片新作《迷城》（前稱《暴走迷城》，兼任編劇）回歸暌別七年的香港影壇。