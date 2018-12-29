【新城勁爆】一文睇晒全部頒獎賽果　兩位歌手各奪三獎成大贏家

《新城勁爆頒獎禮》一直被喻為分豬肉的頒獎典禮，不過好在它有足夠的時間給歌手表演，起碼可以當看個演唱會。今年新城總共有60多個獎項，逐個睇睇邊位歌手有獎拎喇！
蘇永康為今年的頒發禮做頒獎嘉賓。（陳順禎攝）
勁爆歌曲
01 《老少平安》－周柏豪
02 《愛情是一種法國甜品》－林二汶
03 《 騎膊馬》－泳兒
04 《停半分鐘聽一闋歌》－許廷鏗
05 《自我感覺還好》－Gin Lee
06 《 那怕最終一個人》－吳浩康
07 《只想與你再一起》－菊梓喬
08 《半杯入魂》－側田
09 《 認真如初》－陳柏宇
10 《寧願當初不想見》－Dear Jane
勁爆合唱歌曲
《(一個男人)一個女人和浴室》－古天樂/謝安琪
《不枉》－沈震軒/享樂團/莫凱謙
勁爆演繹大獎
《人妻的偽術》－謝安琪
勁爆播放指數歌曲
《天才兒童1985》－張敬軒
勁爆年度歌手
張敬軒
勁爆hiphop卓越表現歌手
歐陽靖
勁爆躍進歌手
梁釗峰/鄧小巧/MastaMic/鍾舒漫/布志綸/鄭融/許靖韻/胡鴻鈞/石詠莉
勁爆唱作人
側田/林奕匡/AGA江海迦
勁爆男歌手
陳柏宇/周柏豪/許廷鏗
勁爆女歌手
謝安琪/Gin Lee李幸倪/鄭欣宜
勁爆樂隊
Dear Jane/Supper Moment/ToNick
勁爆新人
曾樂彤
洪嘉豪
戴祖儀
勁爆獨立音樂人／樂隊
陳 蕾
劉卓軒
勁爆專輯
《Senses Inherited》－張敬軒
勁爆國語力專輯
《Afterthought》－陳奐仁
勁爆國語力歌手
鄧紫棋
勁爆國語力歌曲
《倒數》－鄧紫棋
勁爆作曲
林奕匡－《一世同學》
AGA江海迦－《小問題》
勁爆填詞
Supper Moment－《橙海》
勁爆編曲
那怕最終一個人－Brian Chan、陳奐仁、廖志華
勁爆監製
勇悍．17 - 麥浚龍
勁爆音樂製作
《和好》－馮穎琪、梁栢堅
網上投票獎項
勁爆我撐新人
黃妍
勁爆我撐歌手
吳業坤
勁爆我撐歌曲
凱旋門－吳業坤
勁爆演藝繽紛60大獎
薜家燕
勁爆至尊歌手大獎
鍾鎮濤
三位拎「勁爆新人」獎嘅新人，你又識唔識呢？（陳順禎攝）
Mc Jin唔止有獎拎，仲即場Rap畀大家聽！（陳順禎攝）