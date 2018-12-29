【新城勁爆】一文睇晒全部頒獎賽果　兩位歌手各奪三獎成大贏家

《新城勁爆頒獎禮》一直被喻為分豬肉的頒獎典禮，不過好在它有足夠的時間給歌手表演，起碼可以當看個演唱會。今年新城總共有60多個獎項，逐個睇睇邊位歌手有獎拎喇！

蘇永康為今年的頒發禮做頒獎嘉賓。（陳順禎攝）

勁爆歌曲

01 《老少平安》－周柏豪

02 《愛情是一種法國甜品》－林二汶

03 《 騎膊馬》－泳兒

04 《停半分鐘聽一闋歌》－許廷鏗

05 《自我感覺還好》－Gin Lee

06 《 那怕最終一個人》－吳浩康

07 《只想與你再一起》－菊梓喬

08 《半杯入魂》－側田

09 《 認真如初》－陳柏宇

10 《寧願當初不想見》－Dear Jane

勁爆合唱歌曲

《(一個男人)一個女人和浴室》－古天樂/謝安琪

《不枉》－沈震軒/享樂團/莫凱謙

勁爆演繹大獎

《人妻的偽術》－謝安琪

勁爆播放指數歌曲

《天才兒童1985》－張敬軒

勁爆年度歌手

張敬軒

勁爆hiphop卓越表現歌手

歐陽靖

勁爆躍進歌手

梁釗峰/鄧小巧/MastaMic/鍾舒漫/布志綸/鄭融/許靖韻/胡鴻鈞/石詠莉

勁爆唱作人

側田/林奕匡/AGA江海迦

勁爆男歌手

陳柏宇/周柏豪/許廷鏗

勁爆女歌手

謝安琪/Gin Lee李幸倪/鄭欣宜

勁爆樂隊

Dear Jane/Supper Moment/ToNick

勁爆新人

曾樂彤

洪嘉豪

戴祖儀

勁爆獨立音樂人／樂隊

陳 蕾

劉卓軒

勁爆專輯

《Senses Inherited》－張敬軒

勁爆國語力專輯

《Afterthought》－陳奐仁

勁爆國語力歌手

鄧紫棋

勁爆國語力歌曲

《倒數》－鄧紫棋

勁爆作曲

林奕匡－《一世同學》

AGA江海迦－《小問題》

勁爆填詞

Supper Moment－《橙海》

勁爆編曲

那怕最終一個人－Brian Chan、陳奐仁、廖志華

勁爆監製

勇悍．17 - 麥浚龍

勁爆音樂製作

《和好》－馮穎琪、梁栢堅

網上投票獎項

勁爆我撐新人

黃妍

勁爆我撐歌手

吳業坤

勁爆我撐歌曲

凱旋門－吳業坤

勁爆演藝繽紛60大獎

薜家燕

勁爆至尊歌手大獎

鍾鎮濤

三位拎「勁爆新人」獎嘅新人，你又識唔識呢？（陳順禎攝）

Mc Jin唔止有獎拎，仲即場Rap畀大家聽！（陳順禎攝）