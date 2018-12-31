【橙迷狂熱】牛仔褲有臭味又唔想洗？　專家教你點善用雪櫃！

其實除了《三日兩夜》之外，無綫J2台還有很多自製的旅遊節目，最近就有一輯名叫《橙迷狂熱》的旅遊等輯，一連三集由荷蘭土生土長、又操流利廣東話的主持CJ帶觀眾深入探索最地道的荷蘭！在第一集中，CJ先帶大家去一間三百年歷史的民宿，又觀眾參加當地一年一度的節日King’s Day，置身橙海之中。還有一個重點是，CJ帶拍攝團隊到訪一家世上唯一的denim學院，為多年以內對牛仔褲的迷思一一解話！

CJ：「我喺荷蘭出世，我都未去過睇鬱金香，你哋喺香港有冇去過睇金紫荊吖？」（電視畫面）

牛仔褲點洗？

相信有很多人都與記者一樣，經常聽到「不洗牛仔褲」的神話，在娛樂圈中亦有不少藝人因為不洗牛仔褲而成為討論熱話，包括阮經天、楊丞琳等。其實牛仔褲又應否清洗呢？CJ到訪的世上唯一的denim學院內的專家是這樣解答的：「建議不要洗牛仔褲，基本上牛仔褲的歷史始於100年前，原本牛仔褲就不會做任何加工去穿，如困你用家裡的洗衣機來洗，因為家用的洗衣機很小，當你清洗的時候，因為牛仔褲在洗衣機的滾筒內轉，好可能會起皺，會令牛仔褲失原本的特式和線條。」稍等，衣服穿過又不洗，不會很髒嗎？

Denim City位於阿姆斯特丹，店內除了是世上唯一的牛仔褲學院之外，還有很多大型品牌的牛仔褲出售，還可以為自己度身訂造一條牛仔褲！（電視畫面）

請善用冰箱

店內的專家表示，無錯，穿過的牛仔褲可能會有臭味或滋生細菌，所以就教CJ一個僻味的方法，無花無假，就是將牛仔褲捲起，然後放到冰箱中約24小時，之後取出牛仔褲，異味全清，非常神奇！不過，專家教路牛仔褲亦非「一洗入魂」的，但切忌洗太多。有見及此，記者又上網綜合一些洗牛仔褲的方法給大家參考一下。

點擊下圖放大睇下可以點善待你心愛嘅牛仔褲：

CJ係荷蘭人，主持技巧非常獨特，不過就俾網民話有啲浮誇：