【MBC歌謠大祭典2018】BTS送新年祝福　Wanna One向東方神起致敬

韓國MBC年末盛事《歌謠大祭典2018》今晚（31日）隆重舉行，MBC安排三隊揚威國際的組合一同表演，包括：BTS防彈少年團、NCT Dream和Monsta X特別是最受關注的BTS防彈少年團為A.R.M.Y表演MIC Drop（Steve Aoki Remix），在尾聲展示寫有「BTS新年多福A.R.M.Y.」的卷幅，向一眾A.R.M.Y送上新年祝福！

BTS嘅新年祝福係咪好特別呢？（影片截圖）

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另一方面，Wanna One的黃旼炫、金在奐、朴佑鎮、河成雲和裴珍映大跳東方神起的《Rising Sun》，向這隊出道15年的神級組合致敬，特別是黃旼炫是東方神起的歌迷，所以今次表演對他而言定必別具意義。之後，東方神起登場表演《咒文》和《命運》，又首度在電視上獻唱新歌《Truth》，以穩定的台風盡顯大前輩本色！

Wanna One五位成員向東方神起致敬。（影片截圖）

U-know允浩一如以往熱情四射！（影片截圖）

昌珉高音極具穿透力！（影片截圖）

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此外，今年由少女時代的允兒、SHINee的珉豪、ASTRO的車銀優和盧洪哲擔任司儀，可算是超級養眼的組合。四人獻唱《氣球》和《Champion》開場，期間有紙片飄到允兒額頭上，珉豪見狀即為允兒拿走紙片，非常細心！

見唔見到允兒頭上有紙片？（影片截圖）