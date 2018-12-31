【MBC演技大賞2018】蘇志燮得大獎　《我身後的陶斯》成大嬴家

在今晚（30日）的《MBC演技大賞2018》中，蘇志燮以《我身後的陶斯》奪得「大獎」和「水木劇最優秀男子演技獎」。蘇志燮對於得到大獎，明顯完全沒有想到會得獎，十分真心地說了一句：「說的都已經（在得「水木劇最優秀男子演技獎」時）說了！」而《我身後的陶斯》在今晚就共得8個獎，成大嬴家。

蘇志燮表示雖然有很多不足之處，但真心感謝觀衆支持《我身後的陶斯》。他更表示自己不知道之後能否成為好演員，還需要進一步的學習，但在成爲好演員之前會努力成爲好人。在得到大獎之後，蘇志燮就遵守約定，和姜其永上演一幕十分「HeHe」的「鼻鼻」（코코），重演《我身後的陶斯》的橋段，令台下的鄭仁仙看到後也不自覺地掩面。

蘇志燮完全沒有想過自己會得到大獎。（網上截圖）

未知這一幕會不會成全晚最高收視呢？（網上截圖）

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金宣兒則通過《赤月青日》獲得了「水木劇最優秀女子演技獎」。金宣兒感謝作家和小演員，更指自己會一直努力到最後。雖然《赤月青日》是驚悚題材的劇集，但卻是一部具有信息的電視劇。金宣兒更透露想開續集，大家就可以期待一下啊！