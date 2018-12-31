簡淑兒練出六嚿腹肌　日食一蘋果兼戒澱粉質：夜晚直情唔食

無綫壓軸劇《大帥哥》，除了三位姨太太蔡思貝、楊秀惠和譚凱琪夠晒搶鏡之外，當中飾演村長女兒裘娸娸的簡淑兒也甚為討好。其實簡淑兒（Jessica）自2012年開始擔任TVB娛樂新聞台主播時，就已吸納不少粉絲。當時初出道的簡淑兒還是23歲，帶一點Baby Fat再加上，楚楚可憐的眼神，真的迷死不少男性動物。不過現時已經出道6年的她，不單演技成熟了不少，連身型也起了變化，操肌練出六舊腹肌。

簡淑兒飾演嘅「裘娸娸」真係好可愛，可惜戲份唔多出場又少。（IG圖片）

日前（12月30日）簡淑兒（Jessica）在IG上與粉絲分享了自己健身「特訓」的成果，窈窕而有肌肉的身型下，還露出一排六舊腹肌，想不到柔弱的外表下，藏著一副健美的身型。簡淑兒（Jessica）接受《香港01》訪問時表示，自己是在半年前開始做Gym健身。簡淑兒：「其實當初只係想有腹肌，之前教練見我少少成果，所以就幫我影咗張相。不過做Gym嗰時冇化妝，所以唯有遮住塊臉，哈哈哈。」

估唔到Jessica平時嬌滴滴，原來都有六舊腹肌。（IG圖片）

「為食」簡淑兒減肥「戒」食飯



簡淑兒表示，這次練成六舊腹肌亦算是自己的一個小成就。她說：「我原先Fat Pencentage（體脂肪率）都唔係好高嘅（17-18％），而家大概14-15%。不過因為我條腰短，變咗好多脂肪都積咗喺條腰度，睇落會肥，所以減嘅時候都會比較難減。做Gym嗰時，我聽教練講減肥大部份都係要靠飲食，但係我又好『為食』，戒口又戒唔晒，哈哈。不過我而家真係食少咗澱粉質，零食同雪糕真係食少咗。下午都只係食半碗，夜晚就直情唔食囉。不過我唔食飯就唔得嘅，所以點我都要扒兩啖，哈哈。」

連佢本人都話自己「為食」，睇佢IG相，好多都係食緊嘢...（IG圖片）

簡淑兒其實係「飯」桶



說到食飯的話題，其實簡淑兒已是朋友圈中有名的「飯」桶，並不是說她「做嘢成舊飯咁」，而是因其鍾愛米飯的程度。簡淑兒：「我記得以前拍劇嗰時，導演仲會笑我成日食肉餅飯，我以前仲可以食晒成碟碟頭飯。不過本身個人實在太為食，好多嘢都跟唔足，但係自己都會留意啲。譬如打邊爐而家就會唔較嗰啲醬，出街食飯嘅話就會食少啲飯，濃味嘅嘢又會食少啲，不過每一個星期都會畀自己放縱下。」

除咗戒口之外，簡淑兒仲要一星期做三日運動。（IG圖片）

其實所以嘢食都戒晒嘅話係會唔開心㗎，當個人都唔開心嘅時候，唔會Keep住有動力去做。 簡淑兒

減肥健身的過種中，簡淑兒還養成了一個小習慣。簡淑兒：「我會一日食一個蘋果。可能女仔少做運動，所以變咗腸胃會冇咁好。我覺得腸胃唔好都會影響身型，一日食一個蘋果之後係有幫助嘅。同埋飲多啲水囉，有時半夜肚餓、好想食宵夜嘅時候，就會狂飲水，飲飽佢，哈哈。呢個都Work巳嘅！因為我聽人講，一日食足三餐嘅話就已經足夠一個人要吸收嘅營養。半夜肚餓，其實只不過係身體想吸收糖分，所以唔食都唔會影響身體健康，反而食咗仲會易有痴肥。」

簡淑兒話自己用咗半年時間先練成六舊腹肌。（IG圖片）

可能我個目標唔係減肥，而係增肌。我覺得如果女仔太瘦嘅時候會冇乜線條，有返啲肌肉先靚。 簡淑兒

如果萬一食多了怎麼辦？簡淑兒說：「我教練都話叫我唔使太刻意去節食，如果食得太多運動多啲，減返佢。我而家盡量都一個星期去三日Gym Room，一次兩個鐘左右。頭一個鐘做重量訓練，第二個鐘就跑步、Sit-Up嗰啲。同埋我試過自己去做Gym係完全減唔到，有個教練喺度先可以推動到你去做。」

Jessica為咗目標，其實都下咗好多苦工。（IG圖片）