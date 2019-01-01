【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤傷腳變「跛Co」　上半身演戲自己都爆笑

黃宗澤（Bosco）早前在拍攝邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》期間不慎受傷，夾斷腳掌導致不良於行，Bosco透露腳掌要接上骨釘及包石膏，之後更要接受物理治療，預計康復時間要三個月或以上。

【守護神之保險調查】黃宗澤奉旨寸苗僑偉 ：腳傷應該係報應

Bosco指久坐便會腳麻痺，必需抬起傷腳讓血液倒流。（網上圖片）

縱使成為「跛Co」但仍無阻Bosco繼續開工，他在聖誕節前夕已回歸劇組，主要是拍攝文戲為主，由替身演戲後，再由鏡頭遷就近鏡拍攝Bosco的表情。但拍攝時間始終有限，Bosco需要參與的部分越來越多，慢慢由做表情戲回到上半身做戲。

腳傷的Bosco堅持拍攝工作，劇組千方百計讓他上鏡，但現場所見十分搞笑。（網上圖片）

Bosco於元旦日在Instagram上載一段影片，片中見他坐在拍攝滑軌上，相信是從房間中拍攝他在走廊走動的戲分，見Bosco在工作人員推動下前進，不斷擺動上半身試圖配合做出急步行的動作。但由於效果實在太搞笑，他與一眾工作人員拍了幾個take都忍不住笑場，難怪他留言說：「導演，一個不良於行嘅人，點樣好急咁行？我真係唔識演！」

Bosco在滑軌上半身演戲，相信比平時演出難好多。（影片截圖）

在 Instagram 查看這則貼文 導演，一個不良於行嘅人，點樣好急咁行？我真係唔識演！🤣 boscowong（@boscomine）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 31 日 下午 10:46 張貼

如此大陣仗拍攝一場行路戲，相信是因為Bosco的表情要入鏡所致。除了這場戲外，早前亦見Bosco戴上頭盔扮電單車騎士，他所分享的現場直擊相片亦十分搞笑。事實上，每當Bosco坐下時，因雙腳向下，會令血流至患處而腫脹，壓迫到骨釘引起麻痹，所以現階段要經常將左腳提起，目前仍不是適合拍攝的狀況，但依然帶住「痛腳」開工，相當敬業，在此祝福Bosco早日康復。

Bosco盡責演出獲劇組支持，小病是福，祝他早日康復。（網上圖片）