【2019跨年】陳偉霆唱粵語歌向四大天王致敬　網友讚嘆：舞台王者

在內地紅到發紫的William （陳偉霆）又再一次吸粉無數喇！皆因在近日由江蘇衛視舉辦的《2019江蘇衛視跨年演唱會》中，William 一連演唱香港四大天王的經典名曲之餘，更邊吊威亞邊唱歌展現實力，又唱又跳將全場氣氛炒到最高點。正因為如此出色短短14分鐘的表演被力推「唱跳俱佳」，被評是當晚觀嘗值最高的表演之一。

William吊威亞唱歌展現實力。（網上圖片）

William跳得就人人皆知，不過近年專注拍劇的他的確好少跳舞了，就在《2019江蘇衛視跨年演唱會》中，他就難得帶來一連串表演，睇得台下觀眾津津樂道瘋狂大叫。一開始William 就率先演唱自己創作的國語歌《1121》，見他抱住公仔上台一刻已經令觀眾瘋狂大叫，之後威亞升起他在空中唱歌，而且仲玩360度轉身超有誠意，重點係唱歌時用真聲演唱完全冇走音，這一段表演的確令人刮目相看，因為吊威亞唱歌的確好困難，但他表演超出水準被讚唱功了得太好聽喇！

William一連唱四大天王金曲向他們致敬，台下觀眾睇到跟住跳。（網上圖片）

舞台魅力十分強。（網上圖片）

另外，William仲好有心向四大天王致敬，一口氣演唱他們的經典名曲《我恨我痴心》（劉德華）﹑《我的親愛》（黎明）﹑《頭髮亂了》（張學友）﹑《parepare櫻之花》（郭富城），全程跳著舞舞台魅力十分強，雖然這四首歌是對嘴但舞技的確冇得彈，搞到台下觀眾個個都忍唔住跟住跳。14分鐘的表現完全冇冷場，網友一致大讚更覺得在William身上見到下一個香港天王的影子「唱跳都太穩了」﹑「最耀眼的舞台王者」﹑「求陳偉霆出粤語專輯」…令唔少人一睇再睇。

網友大讚William係下一個香港天王添。（網上圖片）