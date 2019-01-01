【2019跨年】Angelababy堅唱神曲出晒事　否認走音掀起網民罵戰

Angelababy（楊穎）唱歌難聽就人人皆知，不過她就「冇有怕」屢戰屢唱勇氣可加。最近，她參加內地電視台舉辦的跨年晚會，直播獨唱網上神曲《123我愛你》後，遭網友瘋狂批評「走音」。事後，Baby百思不得其解，自覺明明唱得好好何來走音，於是忍不住在社交網站質問「請問我哪一段跑了呀？」引起不少網友互相開火。

Baby原聲上台唱《123我愛你》。（網上圖片）

當晚，身穿薄紗長裙的Baby猶如一位公主優美出場，在華麗的LED燈背景下演唱《123我愛你》。Baby一開口，聲音似乎有一點顫抖，到高音部分更聽似唱不上去，之後幾乎沒有一個音唱得準，唱歌水平仍然不合格，瘋狂被網友批評難聽，有網民指：「走晒音」、「都跑調」、「要麼跑調要麼假唱」、「不知道她還有甚麼才藝？」

事實上，她一早（30日）在社交網站貼出晚會現場的視頻，並提早同大家慶祝新年：「提前祝大家元旦快樂，給大家比個心，我回去練歌了。」但萬萬想不到練了一晚仍然走音。但Baby覺得自己仍唱得好好何來走音，於是就重看自己唱歌的視頻力證自己沒有走音：「回來看了好幾次視頻，我好像沒跑調呀，請問我哪一段跑了呀？​​​​」正因為如此引起粉絲同網友開戰。

Baby被批唱歌走音。（網上圖片）

Baby非常唔明白自己邊到走音。（網上圖片）

有粉絲認為雖然Baby唱歌並非好聽，但是能夠現場演唱已經勇氣可加，更何況她不是職業歌手，只是普普通通一個表演而已，又何需對她如此嚴厲的批評：「又不是職業唱是要她唱的多標準」、「唱得很真心」、「她又不是歌手」，大多都認為每個人的特長，沒有人是完美。﻿

有網友持相反意見，覺得粉絲的要求實在太低，認為如果真正的演唱只要求歌者用原聲唱就可以的話，那麼演戲便是到場讀台詞便合格，更狠批Baby身上沒有才藝：「到底會甚麼」、「大街上随便拉一個人都能上去唱了」等，紛紛表示不想再聽她唱歌。

粉絲同網友都為Baby開戰。（網上圖片）