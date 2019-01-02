【明治憑甚麼】參觀東京首個奶牛農場　項明生爆天皇逼國民飲奶

項明生（James）和黃芳雯（Paula）在他們主持的香港開電視節目《明治憑甚麼》最新一集中走訪東京民營的第一個養奶牛農場。二人一抵達農場，即聞到陣陣飄來的奶香味。項明生解說：「明治維新時，日本引入了荷蘭奶牛飼養，之後人工受精繁殖生產荷蘭牛。日本原本是個不吃牛的民族，覺得牠們通人性，懂得與人溝通。但到了明治24年，天皇發現不吃牛的人，體格不如歐洲人，其後天皇學習西化，喝牛奶吃牛肉，再下令全國人民喝牛奶。」

可是日本和亞洲人一樣有乳糖不耐症，雖容易引致肚瀉，卻因如此改變了日人的身高，原來一杯牛奶可以改變國家的命運。小岩井農場內所有食物都含有牛奶，二人午餐吃了純純牛奶拉麵及熱情的牛奶咖喱拉麵。項明生說前者如飲牛奶加拉麵，咖哩混合牛奶反而味道不錯。他們又品嚐了奶味濃郁的軟雪糕。

James及Paula到訪東京民營的第一個養奶牛農場，位於盛岡附近的小岩井農場。

其後，他們來到弘前市，參觀了明治維新期間外國老師的住宿。項明生表示由於當時外國老師飄洋過海，因而會帶同家眷同來，日本人為免他們思鄉病，住宿也是仿效西方設計。James及Paula更到弘前蘋果公園農場，此地有1500棵蘋果樹。

Paula馬上換上一身村姑打扮，名乎其實變身「芳姑」，在專人指導下與項明生鬥快摘蘋果。這裡的蘋果不含農藥，無需沖洗在身上抹一抹即可進食。Paula意猶未盡留下品嚐蘋果入饌的菜式，包括蘋果咖喱飯，豬扒亦以蘋果醃製，還有甜品如蘋果批皆與蘋果有關。