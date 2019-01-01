【2019跨年】陳凱琳大肚照着高踭鞋　開金口唱歌學湊B迎新生命

除了韓國小鮮肉演員崔宇植，除夕（31日）來到香港MOSTown新港城中心，出席「最炫MOSTown跨年之夜2019」倒數活動外，「少婦聯盟」陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪及陳庭欣都有到場。4人不只開金口唱歌，更與準媽媽Grace預先學湊B，場面搞笑！

《平安谷之詭谷傳說》的「少婦聯盟」由譚凱琪和陳庭欣率先打頭陣出場，兩位都分享不少2018年的經歷，表示滿意自己上年的表演。兩人更和粉絲大玩遊戲，一同迎接新一年的到來，並一次過唱出4首歌曲，炒熱現場氣氛。陳凱琳（Grace）和龔嘉欣隨即上台，大住肚的Grace雖然著上白色蛋糕長裙遮肚，但竟然照樣著高踭鞋上陣！4位合體當然非常難得，所以主持人把握機會問4人私下有否經常見面？她們打趣說：「我哋4個好難夾期，約唔到去旅行......」表示打算在香港開酒店房相聚便算。

陳凱琳照著高踭鞋上台，不過就著長裙遮肚，不時把手放在肚前。（梁碧玲攝）

之後4人分成兩組，大玩湊B遊戲。不過遊戲開始前，Grace就事先講明，自己未有時間上堂，所以對於湊B仍是一無所知。有湊小朋友經驗的龔嘉欣和譚凱琪則有板有眼，獲台下一班媽媽觀眾大讚。相反陳庭欣就雞手鴨腳，直接反轉把嬰兒公仔反轉，差點發生「命案」，搞面搞笑。最後4人與崔宇植一同在台上，與現場粉絲一同倒數，迎接2019年的到來。

「少婦聯盟」一起湊B。（梁碧玲攝）