【大帥哥．劇透】張衛健對譚凱琪與眾不同　背後原因其實相當動人

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《大帥哥》上集講到，馬炭（洪永城　飾）請求狄奇（張衛健　飾）交出毒氣彈銷毀，狄奇對他不了解自己感痛心。狄奇向沅婉（蔡思貝　飾）說一個人魚王子的故事，表明自己的立場。細龜（張達倫　飾）把蒙大帥（蔡國慶　飾）帶到大帥府，連同證人滿仔（黃耀煌　飾）指證馬炭殺害佘南並勾結革命黨，馬炭反過來指控滿仔，狄奇即時大玩俄羅斯輪盤來判斷誰是革命黨，馬炭對狄奇沒有維護自己感失望。狄奇表面雙手奉送毒氣彈予大同，實則用計銷毀所有，此外，狄奇深信大帥府中有內鬼。

以下內容有劇透，逃生門在此：

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狄奇深信大帥府中有內鬼，究竟係邊個呢？（劇照）

當大家都在估內鬼是誰，其實大帥府中一直有人跟狄奇作對，就是天嬌（譚凱琪　飾）。在最新一集，冬來（李嘉飾）獨自入省城尋人，卻見到天嬌從滋心苑走出，接着被車撞倒。冬來久久未返，狄奇懷疑事件與天嬌有關，不過他並沒有做出什麼，反而宣布與天嬌正式結婚，眾人都感到相當奇怪。

 

其實狄奇在下一盤相當大的棋，天嬌表面上溫柔賢淑，實際是日本間諜，其實狄奇早已看穿天嬌，從之前她流淚指捨不得自己、故意在大帥前陷害沅婉，狄奇都一一知道，卻用愛感化她。如果成功，當然是大團圓結局，如果失敗，隨時是身敗名裂，甚至影響國家！

狄奇嘅大計，最終能唔能夠成功呢？（劇照）

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