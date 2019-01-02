【叱咤2018】古天樂唔唱得？　當年嘅男人歌《男朋友》未算最勁

古天樂，現今的電影巨星，除了無數鉅著之外，更自己開電影公司，拍、演一腳踢。除了拍電影，當年拍電視劇也是為觀眾留下不少深刻印象，《神鵰俠侶》的楊過、《美味天王》的喬柏高、《尋秦記》的項少龍等，個個角色都獨有特色。影、視都有煌煌成就，剩下來的唱歌，相信大家最深刻只會是《今期流行》，而且歌本身不是重點，而是他MV裡跳的舞。

《今期流行》喎，真係人人睇到都想跳埋一份。（網上圖片）

古天樂絕對不是一個全職歌手，但也出過4張唱片，大家只專注他在《今期流行》的搞笑時，其實古天樂也有不少認真好聽的歌曲。古天樂的歌喉雖有點老牛，但當唱起一些描述男人心情的歌時，便能唱出那一種男人心深處的吶喊。例如《男朋友》、《像我這一種男人》、《吻得到 愛不到》和《樂天》這些男人在愛情中失意的歌曲，也有像《我沒有女友》這種輕快跳脫，甚像《今期流行》的歌，連搞笑歌《暗戀王》都能夠駕馭，所以古仔唱歌都有一定水準。

充滿男人味嘅古天樂唱男人歌，其實好動人。（網上圖片）

其實當年古天樂出道唱歌的時候，已經在當年尚有公信力的TVB十大勁歌金曲頒獎典禮拎「最受歡迎男新人獎」金獎，第二十三屆十大中文金曲頒獎典禮拎「最有前途新人獎」銀獎，新城勁爆頒獎禮都拎到「勁爆新登場歌手」，所以佢出道都有不少聲音，加埋在影、視方面已經有不少粉絲支持，可惜他只唱了3年，出了4隻碟便退隱歌壇，的確是樂迷的損失。

恭喜古生！