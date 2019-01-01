【叱咤2018】謝安琪首奪叱咤女金：原來歌手幸福更多喺台下發生

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》終於要頒大獎，今次是「叱咤樂壇女歌手」，銅獎和銀獎分別是AGA和Gin Lee，金獎是今年大熱的謝安琪。

謝安琪於2005年加入樂壇，之後最好的成績叱咤樂壇女歌手銀獎，今次首次奪得叱咤女歌手金獎，謝安琪在台上忍不住流淚：「好多謝你哋真係，其實我已經幾年冇去頒獎禮，我曾經真係好灰心，好想休息。我嘅音樂帶畀我好多難忘時刻，但好多時我唔識應付，我曾經真係想將我嘅音樂擺低。今日再一次面對頒獎禮，我一直都搵唔到好心態去享受頒獎禮，我真係好想享受台上表演，我一直搵呢個心態。噚日我真係豁然開朗，我覺得今日嚟到頒獎禮，望見所有人拎獎，我眼中冇睇到輸贏，作為做音樂嘅人，好多時睇到我哋台上嘅輝煌，接受祝福、掌聲，但係原來歌手幸福更多喺台下發生。今次好似今次同juno合作，有一個好想跟大家說的故事，那種腎上腺素急升的狀態，所有過程，每一個細節，自己點演繹，到去到自己作品，做rough mix，有radio mix，之後有final mix，之後拎去派台，每一次我覺工作人員唔係想打上榜，係想我哋嘅努力打出去。到做專輯，個個都好努力，設計、拍MV、訪問，所有事都係我哋嘅幸福。今日我望住大家，我睇到唔係輸贏，係睇到支持，多謝大家，衷心嘅感謝。」

恭喜晒謝安琪！