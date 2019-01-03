【十大中文金曲】達明一派獲金針獎　黃耀明暗示謝詞被刪減？

去年從缺的「十大中文金曲」最高榮譽大獎「金針獎」，今年宣布由組合達明一派對獲得，兩位成員黃耀明及劉以達今晚（3日）亮相《第41屆十大中文金曲 「用心．聽」音樂會》，以代表作串燒接近十分鐘的音樂表演，成為全晚焦點之一。

達明一派成為年度「金針獎」得主。（陳順禎攝）

萬萬想不到頒獎嘉賓亦有驚喜，當達明唱到《石頭記》時，昔日率領港台最大對手商台的著名電台人俞琤突然現身舞台，拎住結他與達明聯手彈了一段，並親自將金針獎獎座送給二人：「金針兩頭利、黃耀明、劉以達，十大中文金曲最高榮譽金針獎得主－達明一派！」

達明一派在港台舞台上，從商台前高層俞琤手中接過獎項，意義重大。（陳順禎攝）

接過獎項後，明哥與達哥都感觸良多，除了多謝支持者、朋友、音樂上的伙伴，明哥更特別提到去年不幸離世的好友盧凱彤：「最想同今日缺席的盧凱彤一齊分享。」而明哥為免忘記任何人一個人，拎出「貓紙」講感言，但上面除了一眾人名外，更有明哥的一段說話，期間透露內容被刪減：「我哋兩個是土生土長的香港青年，我係牛頭角青年，（劉以達：我係彩虹村青年）若果我哋有成就過任何事，我哋一直以廣東話講出香港人的故事，請大家要一直要去守住我哋嘅語言同埋文化。我哋經歷香港的盛世同埋衰落，無數起起跌跌成為我哋歌曲好重要的一部分，亦諷刺地成就咗達明一派。」

黃耀明特別提點劉以達別忘了多謝太太。（陳順禎攝）

明哥又續說：「聖誕節期間我聽到電台播了霑叔（黃霑）的一首聖誕歌，令我想起達明一派亦唱過很多國家領導人、特首名字，呢啲歌都是來自百無禁忌的八、九十年代，我想是因創作與言論自由，成就了多年來的達明一派，好多謝那年代的香港。今日這個城市…本來我要講的幾句被人刪咗了，今日這個城市到處都是禁忌、到處都是紅線，呢啲紅線同禁忌，將會扼殺音樂同藝術的發展，恐怕這個璀璨都市光輝到此，我諗是每一個香港人的恐懼，亦都係我深深的恐懼。拎咗好多獎座的咁多位，上咗岸的我哋，受惠於香港盛世的每一位，又有冇諗過，留低一個點的香港畀下代？重要的事要講多次，『願某地方不需將愛傷害抹殺內心的色彩 願某日子不需苦痛忍耐將禁色盡染在夢魂外』（歌曲《禁色》歌詞），多謝大家。」

黃耀明似暗示感言被刪改。（陳順禎攝）

而擔任頒獎嘉賓的俞琤，自1971年加入商台做唱片騎師，一曾離巢參與電影及電視工作，88年回到商台出任董事兼總經理，率領商台與港台及新城競爭。到15年年底，俞琤宣布於16年元旦起辭去商台副主席及董事之職，一共在商台經歷四十年光陰，可說是商台的代言人，在她離開商台後曾傳出將加盟ViuTV以及亞視，但至今仍未有動向，今晚俞琤亮相昔日對手港台的舞台上，可說是別具意義。

黃耀明不忘感謝「缺席」的盧凱彤。（陳順禎攝）