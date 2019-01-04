Wanna One韓國解散演唱會　香港、台灣和日本戲院都有得睇直播

韓國限定男團Wanna One已於上月31日正式完成合約，11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖亦已返回各自的所屬公司，為未來的演藝活動做準備。而組合的解散演唱會《2019 Wanna One Concert ‘Therefore’》，官方就宣佈將於香港、台灣和日本戲院進行現場直播。

Wanna One將於本月24至27日，一連舉行4場告別演唱會，正式與Wannable（Wanna One粉絲）道別。不過演唱會門票可說是一票難求，27日的尾場門票至今仍被炒至高於港幣5千元港幣，甚至曾經出現近10萬元港幣的天價門票。就在粉絲仍然頭痛要如何入場睇騷時，官方今天（4日）就驚喜公布，27日的演唱會將於香港、台灣和日本，三地戲院進行現場直播，對海外Wannable來說絕對是天大的喜訊！不過暫時更多有關香港直播的詳情，包括直播院線和票價等就未有公布，粉絲可能要再耐心等待進一步的消息。

Wanna One的韓國解散演唱會一票難求，黃牛飛仍然有價有市。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

戲院演唱會直播對K-Pop粉絲來說，可能相對比較陌生，可是「戲院睇Live」卻經常採用於日本演唱會上，近年香港亦曾舉辦日本樂團東京事變、月之海和歌手福山雅治的演唱會直播。而Wanna One演唱會日本直播方已率先公布票價為3800日元（約275元港幣），相信香港直播門票定價亦相近，比起現場定價為10萬8千韓元，即約755港元的最平門票便宜得多。不過講到海外直播，粉絲可能最擔心音畫質及流暢度等問題。而以往的直播細則也清楚列明，信號有可能受干擾和大幅過時或會中途結束等。可是直播只此一場，有可能又會造成搶票潮。

日本率先公開直播戲票為3800日元，香港門票定價相信亦差不多。（網上圖片）