Wanna One除夕解散粉絲網上道謝　官方公開行程只餘最後3個？

《Produce 101》第二季出身的韓國國民男團Wanna One，其合約今天（31日）完結，正式解散。為答謝11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖一年半來的努力，Wannable（Wanna One粉絲）特別在網上準備應援活動，關鍵字成功登上韓國熱搜榜。

限定組合Wanna One於2017年8月7日正式出道，並於今天約滿，11位成員將各自返回所屬公司，以全新身份次出道。Wannable為多謝組合這年半期間的辛勞，特別在網上舉辦應援活動。世界各地的粉絲，在Twitter和Instagram等多個社交平台上提及「#Wanna One_辛苦了」（#워너원_수고했어）和「#Wanna One_多謝」（#워너원_고마워）的標籤（hashtag），帶挈組合再次登上韓國熱搜榜第一位。對Wanna One而言甚有意義。

世界各地的Wannable都紛紛在網上，一同參與應援活動。（網上截圖）

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合約除夕屆滿 1月底舉辦告別演唱會

Wanna One雖約滿，但他們依然會在2019年1月24至27日，在韓國首爾高尺天空巨蛋一連舉辦4場告別演唱會《2019 Wanna One Concert ‘Therefore’》，亦即其舉辦出道演唱會的地方，正式與Wannable道別。而所屬經理人公司SWING娛樂則在除夕發聲明指，組合因要進行演唱會綵排，無奈缺席1月23日舉行的《Gaon Chart K-POP Awards》。換言之Wannble最後見偶像的機會，只剩下1月5日至6日舉行的《金唱片獎》，以及1月13日的《首爾歌謠大賞》。而Wanna One今晚則如常出席《2018 MBC歌謠大祭典》，即合約期內最後一次公開露面，未知會否向粉絲大派洋蔥呢？

隊長尹智聖凌晨上傳Wanna One合照，相信11位成員對於解散亦非常不捨。（網上圖片）