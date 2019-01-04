黃曉明疑要補繳巨額稅金　網爆Baby假離婚逃稅

去年5月份范冰冰被揭簽有「陰陽合同」，以致被引來逃稅消息令國家稅務總局相當關注，最終經近5個月的調查，她承認自己做錯了遭判罰以共計約8.84億人民幣（約10億港元）的罰款。

原以為事件告一段落，沒想到內地相關單位就更加關注藝人稅收問題，有指早前流出一份《橫店工作會議內容》紀錄，開始逐一約談有問題的藝人，其中黃曉明在名單內並指出他單是個人就要補繳人民幣10多億稅金。正因為金額巨大，近日網上不斷瘋傳稱是內地第一狗仔的卓偉爆料指出，黃曉明同Angelababy已經離婚，所謂的離婚其實是假離婚，目的是讓Baby將男方的一部分資產轉移，避免有更多的損失。但近日卓偉就就事件發聲，表明假離婚避稅的事件是假的，他自己從未爆過此料，再一次引起討論。

Baby爆因為黃曉明繳交巨額稅而假戲真做離婚。（視覺中國）

事實上就在12月份網上已經不斷流傳，黃曉明同Angelababy已經假離婚，但事後就遭到女方工作人員否認。但想不到不到一個月網上有指是卓偉爆料「某著名嫩模出身、完美長相的女星已與其丈夫離婚。」字裡行間非常明顯被猜測就是黃曉明同Angelababy。文中亦指出女方的各種資金流水都是從男方的工作室走賬，直接因為稅務風波調查中導致男方需要繳交一筆巨大金額，所以透過離婚讓女方帶走一筆資產實現利益「止損」，而他們的確假戲真做了。

網爆Baby帶走一筆資產實現利益「止損」。（視覺中國）

打著卓偉的名號爆料的確令人深信不疑，但眼見消息愈傳愈熱他就逼不得已出來澄清表明爆料是假的，才令粉絲放下心頭大石。事實上，卓偉在內地有一定影響力，好多明星都非常害怕他當他是猛獸唯恐避之不及，皆因他過去爆的料都成事實，就好似內地明星文章出軌﹑王菲謝霆鋒復合﹑陳赫離婚﹑白百何出軌﹑陳建斌戀情…令他聲名大噪。

卓偉對於Baby假離婚表明消息是假的，自己從來無爆過此料。（網上圖片）