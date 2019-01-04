【粵語好聲音】內地純粵語歌選秀節目　李克勤楊千嬅容祖兒加盟

由廣東珠江頻道推出的歌唱競技節目《粵語好聲音》逢禮拜日23:15在ViuTV播出，該節目的參賽者全部演唱香港經典粵語歌，將金曲賦予自己的理解，融入新時代元素，再通過自己的風格演繹出來，用歌聲向原唱致敬。

節目由2017年開始首播，邀得林子祥、譚詠麟、李克勤、太極樂隊、呂方等多位香港樂壇殿堂級前輩。而2018年則由側田、李克勤、楊千嬅、容祖兒、許志安、許靖韻、陳樂基、茜拉8位實力歌手組成龐大導師陣容，當中還有不少音樂人擔任嘉賓，好似林一峰、陳奐仁、關心妍、MC JIN等。

Joey在《粵語好聲音》演唱《我的驕傲》同《花千樹》。（微博圖片）

其實對於大批60後至90後的內地人來講，廣東歌是幾代人的記憶。由70年代興起，到80年代全勝時期，再到90年粵語巨星稱霸樂壇，2000年，粵語歌迎來全新突破和嘗試，可以說對兩岸三地的影響非同一般，所以有不少內地人都非常鐘愛粵語歌，在他們心中都佔有一席之地。

珠江台作為一個地方電視台，無論資金同受眾範圍等都比不上內地八大電視台，在這樣的情況下，能專門舉辦一個粵語歌唱比賽，一方面看得出他們對粵語歌的重視與支持，另一方面也在積極推崇宣揚粵語歌，實在難能可貴。

關心妍亦有現身節目獻唱。（視頻截圖）

不過，有網友認為，香港作為粵語歌的發源地，卻沒有一個這樣專門唱粵語歌的相關節目，實在遺憾，但就大讚這個音樂節目製作用心。而都有網友覺得其實歌唱比賽應該多元化，容納各種歌曲，並非單一語種。