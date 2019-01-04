【軒仔與他的產地】張敬軒奢華大宅曝光　月租19萬值唔值？

TVB為張敬軒拍攝的音樂特輯《軒仔與他的產地》將於本月6日（星期日）播出！軒仔除了帶觀眾走訪出生地廣州，重遊舊居、學校及成長的地方，尋找軒仔昔日的足跡外。軒仔更會在節目中曝光自己正在居住位於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！

儲錢上樓是不少香港人的夢想，但偏偏軒仔卻寧願月花19萬租住一間百年大宅，到底這間大宅有何吸引力呢？據知該大宅是1926年建成，它原為威爾家族的大宅，業主路絲威爾太太是香港大酒店大廈的理事，宅名以威爾夫婦二人的名字串合而成。1952 年路絲威爾太太逝世。Alberose的業權於1955 年轉予香港大學，自此至今一直用作職員宿舍。2009年12月18日確定為二級歷史建築物。

軒仔真係好有品味！

軒仔還會研究大宅的歷史，他正向6號展示大宅的文件！

網上資料顯示該大宅足足有3,731呎，有3間睡房、2間浴室、1間工人套房和3個露台。軒仔不但願意為了大宅付上高昂的租金，他亦搜羅了不少來自世界各地的舊傢俱和擺設佈置，相當浪漫奢華，誇張程度媲美片場。軒仔亦直言一個好的環境，生活和思維都會比較好，他更稱大宅給予他不少靈感寫歌。

樓盤照片！原來當時全屋都係白雪雪！(網上圖片)

除了曝光自己居住的奢華大宅，軒仔亦會再節目中重提自己患情緒病等人生經歷，如果想了解軒仔更真實的一面，一定不能錯過僅此一集的《軒仔與他的產地》。

軒仔真係浪漫！

軒仔亦曾在充滿英倫復古風的家舉行新碟發布！