【 紅白2018 】米津玄師首次唱Live　收視44.6%仍排全晚第二

NHK主辦的《紅白歌唱大賽》已於2018年除夕夜結束，由於今次是「平成年代最後一屆」，是故日本觀眾相當看重，單從收視率便足已反映這現象。

日本傳媒昨天（4/1）公開當晚收視，上半場關東地區平均收視為37.7%，下半場則為41.5%，遠高於2017年《紅白》成績，雖然去年有安室奈美惠退休前「最後一唱」，惟最終上下半場只得35.8%及39.4%，為歷來第三低，反觀今屆是繼2016年下半場達40.2%後，《紅白》再次衝上「4字頭」，致勝關鍵是演出陣容吸引，尤其是下半場。

今年《紅白》的最大亮點，莫過於米津玄師首次唱Live。（電視畫面）

幾經努力，NHK終於成功邀請2018年最紅歌手米津玄師破天荒首度亮相直播電視節目，於其家鄉德島的大塚國際美術館獻唱日劇《不自然死因研究所》主題曲《Lemon》，加上超華麗極具氣勢的場面，令瞬間收視衝上44.6%，但依然只排在第二位。

雖然米津玄師破天荒唱Live，但這演出只排全晚瞬間收視第二位。（電視畫面）

全晚收視最高一刻，是桑田佳祐帶領天團Southern All Stars事隔35年後再次於《紅白》演出，並且為節目壓軸演唱《率性的辛巴達》和《希望之轍》，去到尾段時，松任谷由實更是「亂入」演出，既親吻桑田面頰，又與他跳辣身舞，成功炒熱氣氛，全場起哄，將瞬間收視再推高至45.3%。至於第三位及第四位瞬間最高收視，分別為星野源演唱晨間劇《一半，藍色。》主題曲《IDEA》（45.3%）、松任谷由實演唱環節和MISIA演唱環節（43.4%），年屆82歲的北島三郎，他在《紅白》的特別演出，瞬間收視為41.7%，位列第五。