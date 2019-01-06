【多圖】神預測！　「2019年最人氣的十位日本女演員」名單出爐

隨著新垣結衣、長澤雅美、石原聰美、堀北真希、北川景子和佐佐木希等女神，邁入30大關或是陸續成為人妻，不少人都在好奇，在當今新生代女星中，誰能接棒成為日本新一代女神？踏入2019，日本最大女性新聞網站Modelpress就按照每年慣例，憑讀者調查（11月7日至20日，2018）和女演員的曝光率等標準，在新一年預測和投票選出「2019年最人氣的十位日本女演員」，當中有幾位雖然比較生面口，但絕對位位都是高質美女！

第十名：櫻井日奈子

21歲的櫻井日奈子在2015年在岡山縣的美少女選美大賽獲得冠軍，隨後進入演藝圈。她展現出「鄰家女孩」的感覺，更被稱為「岡山的奇蹟」，紅遍網絡。她最近除了被委任為岡山市觀光大使外，亦參與不少電視劇和電影的演出。

櫻井日奈子被稱「岡山的奇蹟」！(IG圖片)

第九名：伊藤沙莉

現年24歲的伊藤沙莉是童星出身，2005年在電視劇《女王的教室》中飾演其中一個學生，演出受到注目。她自然的演技一直備受讚賞，但有網民覺得她的顏值和身材，限制了不少戲路！

伊藤沙莉演技取勝！ （IG圖片）

第八名：川榮李奈

AKB48的前成員川榮李奈2014年於握手會上被狂迷揮刀斬中，右手受傷的她最終因難以擺脫陰影無法再進行AKB的活動而離隊。川榮李奈在AKB時代素以笨蛋形象見稱，獨立發展後意圖轉型成演員一度被視為開玩笑，但她由首次擔綱舞台劇《AZUMI幕末篇》（百人斬少女）起就交出亮眼表現，在高畑充希主演的晨間劇《當家姐姐》中的角色亦令她成功入屋。她在劇集《是我們做的》演出更令人眼前一亮，一改以往可愛形象連拍床戲，破格演出受到觀眾一致正評，演技更獲《亞人》真人版電影導演本廣克行激讚，她更被選為2018年最具成本效益的藝人。

川榮李奈IG都有過百萬 followers!（IG圖片）

第七名：山本舞香

21歲日本女星兼時裝模特兒山本舞香，讀小學時因拍《鳥取美少女圖鑑》寫真，而被星探發掘，加入藝能界。她拍過不少廣告及日劇、電影，又擔任時裝雜誌《nicola》專屬模特兒。她最近更被選為在真人電影續篇《東京喰種Tokyo Ghoul２（暫定）》香中飾演的女主角霧嶋董香！

山本舞香清純氣息與魅力性格兼具!（IG圖片）

第六名：清原果耶

清原果耶以12歲之齡報名Amuse舉辦的「2014 Amuse全國新人徵選大賽」，從32214人中脫穎而出獲得優勝，並加入Amuse經紀公司。2015年，正式進行演藝活動，同年1月擔任知名廠商三井不動産旗下兩家子公司的廣告代言人而初步受到注目。3月，成為青少年雜誌《nicola》專屬模特兒。同年，演出NHK晨間劇《阿淺》，演員身分出道。翌年，在90週年紀念大河劇《精靈守護者》飾演綾瀨遙的少女時期。並在《3月的獅子》等數部電影中演出獲得關注。2018年，她以16歲之齡初次主演連續劇《透明的搖籃》，此劇的口碑滿意度與演員詮釋的演技廣受媒體與觀眾好評，清原亦以此劇獲得該年夏季CONFiDENCE日劇大獎最佳新人獎。

卡哇依呢~（IG圖片）

第五名：中條彩未

現年20歲的英日混血嫩模中條彩未，14 歲時參加雜誌《Seventeen》的徵選，深邃的五官讓她在眾多競爭對手中脫穎而出，也就成為該雜誌的御用模特兒。她更被指有着像小松菜奈的厭世氣息，同時也有如水原希子般純真可愛的笑容，更被日本網友譽為「日本第一可愛 」的女生。可壞可愛的形象深植人心，加上 169 cm的高挑身材，讓她迅速成為時尚圈的寵兒，也因此拍攝了許多日雜的封面。

中條彩未是時尚圈的寵兒！（IG圖片）

第四名：橋本環奈

19歲的日本女偶像橋本環奈原是福岡當地女團「Rev. from DVL」的一員，她在14歲因一張演出中的照片爆紅，被稱作「千年一遇美少女」。她更憑着一張天使面孔迷倒萬千少男，下月就滿20歲的她將會推出第二本個人寫真集《NATUREL》，她更遠赴法國巴黎及尼斯取景，備受期待！

相信大家對橋本環奈都唔陌生！（IG圖片）

第三名：濱邊美波

賣座催淚片《我想吃掉你的胰臟》上位的18歲日本青春女星濱邊美波，憑清新純真的形象和積極開朗的演技也被日本觀眾讚賞，她更獲所屬事務所力捧做長澤正美接班人，影視作品一部接一部，成為聲勢大熱的新生代女星！

日本新一代清純女神濱邊美波，今年憑着主演的青春純愛片《我想吃掉你的胰臟》人氣爆發！（IG圖片）

第二名：今田美櫻

眼大大、笑容甜美的日本女星今田美櫻，16歲時在家鄉福岡被星探發掘而入行，當時已被譽為「福岡第一美少女」。2018年4月，她演出真人版日劇《花過天晴~花男Next Season》後大受注目，其IG追隨者人數更超過150萬。雖然9月她被日本雜誌《週刊新潮》踢爆與公司的已婚社長水野英明關係非比尋常，但並未影響其星途。她在上年11月推出首本個人水着寫真集《生命力》大受歡迎，更需加印應市！

今田美櫻又可愛又有身材！（網上圖片）

第一名：新木優子

現年25歲的新木優子是齊集美貌、長腿和演技於一身的新一代女神。雖然新木優子樣子五官很似足混血兒，不過她其實是東京出生的地道日本妹，早在小學時就被星探發掘，2007年已出道當模特兒，第二年便開始拍戲。近年，她除了憑人氣劇《CRISIS》獲頒最佳新人獎外，曝光率亦急升，劇接劇令佢知名度大增，更成為廣告界的新寵兒，難怪她會被預測成為2019年最灸手可熱的一線女星！