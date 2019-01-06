杜琪峯力勸盧海鵬通波仔　資深傳媒人汪曼玲：手術費由古天樂埋單

鵬哥盧海鵬自去年11月入院做通波仔（心臟搭橋手術）後康復進展理想，日前資深傳媒人汪曼玲在社交網站上發文，分享鵬哥的通波仔經歷。原來他一直不肯做手術，直到在杜琪峯導演及古天樂極力勸籲下才屈服，最後古仔更為鵬哥支付20多萬的手術費。

汪曼玲在Facebook上載鵬哥的近照。（汪曼玲Facebook）

汪曼玲寫到：「鵬哥説，其實他一點都沒有不舒服，只是三嫂戚美珍陪他看糖尿病醫生，感覺有異常，後來又做了MRI（顯影技術），發現其中一條血管阻塞了90%，他本來還不想入院通波仔，拖了一個多月，拼命做運動睇下自己有冇唔舒服。」

鵬哥選擇做通波仔，杜琪峯導演功不可沒！（陳順禎攝）

她稱最後令鵬哥改變主意的，就是古天樂和杜琪峯：「後來古天樂、杜琪峯約他吃飯，不斷勸他入院，並説錢方面不用考慮。他住養和6人房埋單廿幾萬，古天樂先埋單，後來鵬哥搞保險賠償。」汪曼玲表示在古天樂和杜琪峯身上能夠深深感受到娛樂圏其實亦是人間有情。

對於幫鵬哥支付手術費一事，向來低調行事的古天樂今日（6日）出席活動接受《香港01》訪問時表示：「冇回應！」

【諜影行動】被指為盧海鵬付廿萬手術費 古天樂三個字回應

古天樂跟鵬哥雖然交情不太深，但都樂意為鵬哥支付20多萬手術費，真是有情有義！（葉志明攝）

資深傳媒人汪曼玲facebook發帖全文如下：

我和鵬哥都是波仔會的會員，大家都在血管入了三個支架。我在十年前做的手術，他却（卻）是2018才做。

鵬哥説，其實他一點都沒有不舒服，只是三嫂戚美珍陪他看糖尿病醫生，感覺有異常，後來又做了MRI（顯影技術），發現其中一條血管阻塞了90%，他本來還不想入院通波仔，拖了一個多月，拼命做運動睇下自己有冇唔舒服。

後來古天樂、杜琪峰約他吃飯，不斷勸他入院，並説錢方面不用考慮。

他住養和6人房埋單卄幾萬，古天樂先埋單，後來鵬哥搞保險賠償。

從這件事可以看出，娛樂圏其實（人間有情）。

鵬哥還搞笑的説：通唔通波仔，身體上唔覺得有分別？其實係絕對有分別，阻塞90%血管很容易出狀況㗎，做了手術，血管通暢，安全得多，健康有保障！