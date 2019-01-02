【任噏亂評】古天樂欲辦獨立音樂頒獎禮　最難係要打破固有價值觀

香港真係冇樂壇？

自從各大流行音樂平台例如Apple Music、Joox以及KKBOX發展迅速且日趨普及，非法下載音樂的危機已近乎全面化解，從而令香港的音樂界掀起一番新現象，新進流行歌手對比以前更有意欲繼續於行內發展，注入了不少新力軍。

每年年尾（或一月最初幾日），香港各大機構都紛紛舉辦音樂頒獎禮，例如由無綫舉辦的《勁歌金曲頒獎典禮》、商台舉辦的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》、新城舉辦的《新城勁爆頒獎禮》以及由香港電台主辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》，而當中以《十大》的歷史最悠久，始於1978年；而現時最受香港樂迷關注的就是《叱咤》。

2019年1月1日，古天樂憑半首歌的資格奪得「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」，有人說他沒有資格，就連古天樂自己亦以「奇蹟」來形容。但重點並非他得獎與否，而是在慶功宴上，張敬軒透露香港演藝人協會會長古天樂有意舉辦一個四台以外、獨立的、兼顧主流音樂與獨立音樂的頒獎禮。

古天樂能否突破「四台聯頒」的失敗，團結歌手和音樂人去令「樂壇」重現？（電視畫面）

古天樂的號召力

古天樂在獲頒「我最喜愛男歌手」時，並沒有特別多謝個別單位，反而藉這個發言機會，向台下所有出席的歌手和音樂人發放正面訴息和鼓勵的說話，猶如一位領袖的演講：「我好想幫新歌手，我用我嘅時間，同咗好多歌手食飯，因為我真係完全唔識。當我了解完，我知道佢哋團火無熄過，我好開心。但真係，作為一個新人，自己心入面團火，唔好忘記，無論成功與否。我阿爸成日同我講，要蝕底，唔好放棄自己，我哋香港樂壇，廣東歌就靠你哋。」其實古生現身《叱咤》的一刻，即時引起全場哄動，更全體起立表示歡迎，即使台下所有歌手都深知古生個人在音樂的努力和付出非常有限，但他們對古生的尊敬和尊重已蓋過所以的理性分析，深明由古天樂奪得「我最喜愛男歌手」是最合理不過。其後，古生在台上被要求唱歌時，他立即向台下號召，將當晚包攬所有「大獎」的歌手上台陪他一起唱歌，容祖兒、謝安琪、張敬軒、麥浚龍，無不響應，最後以一首五人合作《男朋友》清唱收尾，無疑這一環節正是全晚的高潮。

容祖兒、張敬軒屬英皇娛樂歌手，謝安琪、麥浚龍屬於幻國文化娛樂。（攝梁碧玲攝）

四台聯頒的告吹

其實在大約9年前，香港流行音樂界仍有一個名叫「四台聯頒音樂大獎」，是由香港電台、商業電台、新城電台及無綫電視聯合頒發予在以上機構各自舉辦的頒獎禮結果中，得獎總數最多的音樂創作人及歌手。而鑑於約2009年發生四大唱片與無綫的版稅風波，2010開始停辦。雖然近年亦有個別歌手和音樂人希望「四大」復辦，但至今仍全無聲氣。

《叱咤》是現今最受港人、歌手和音樂人關注的頒獎禮，由商台主辦。（電視畫面）

四台復辦？ 鄭丹瑞：唔好傻啦！

「所有嘅傳媒頒獎典禮目的係為咩呢？你先問清楚個目的先！」鄭丹瑞（旦哥）早前接受01《眾樂迷》專訪時，在討論頒獎禮時提及到的：「係為音樂？定係為咗呢個機構嘅公信力？同埋因為有公信力，而帶俾佢嘅生意，佢嘅廣告。我擁有一個機構，如果我能夠做到一個我自己好有公信力嘅頒獎禮，我點解要同你一齊合作？因為人哋就會信我，信我，廣告就會嚟，唱片公司就會嚟，好耐以前我都講，你會明白係唔可能嘅事嚟。一個電台，一個電視台，我喺一個廣告時段收一個廣告$10，你電台就係$1，咁點先，係咪要分先？」旦哥還表示《四台》以前是有定期開會，但會上全無共識，因為眾人深明《四台》復辦是無可能發生。

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旦哥慨嘆當年在紅館主持樂壇頒獎禮，觀眾的熱情不再。（朱潤富攝）

商台、新城、港台、無綫頒獎禮各有準則

「新城勁爆教父」，前新城前台長朱明銳早前接受《香港01》記者專訪時提過：「你話我豬肉獎，我可以話你（《吒咤》）閂埋門、淨係得某啲DJ嘅喜好，你話點就點，完全唔理街外係點分析。」

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其實四大媒體的頒獎禮各有準則，例如《吒咤》是以DJ點播率作計算，《勁爆》亦以播放率和DJ喜好作為準則（以前就幾乎是「歌手」都有資格，故被稱為「豬肉獎」），《十大》由公眾及音樂專業團體參與，透過市場調查及公眾、業界專業人士投票而得出結論，至於《勁歌》則透過所謂「全民投票」的機制去決定賽果。

朱明銳。（陳順禎攝）

近年的《勁歌》被樂迷劣評如潮，因為主要的得獎者只有英皇以及星夢旗下歌手，雖然四大唱片與無綫的版稅風波已告一段落，但所謂的「四大歌手」在2009年至今仍然缺席《勁歌》，嚴重影響到頒獎禮的認受性，收視亦愈來愈低。（資料圖片）

音樂頒獎禮欠公信力的源由

正如前文提到旦哥的一席話：「有公信力，而帶俾佢嘅生意，佢嘅廣告。」由於現時盛行的頒獎禮，是全數由媒體獨自舉辦的，市儈而言，這些所謂的頒獎禮是用於建立個別公司的「公信力」而非對歌手實力的肯定。但當然，要頒發獎項亦要基於歌手和歌曲本身的質素，斷不能全數依仗廣告和收入作為獎項的準則。例如，《叱咤》由ViuTV轉播，ViuTV親生仔「MIRROR」並沒有因此而榜上必定有名（不過林海峰的獨腳戲部分亦有刻意提到成員姜濤的名字）。說到底，依然是「錢作怪」！

音樂涉及了商業考慮，所以「樂壇」並不存在？（梁碧玲攝）

仿效台灣《金曲獎》？

要真正振興「樂壇」，古天樂要舉辦一個凌駕於四大頒獎禮的獨立頒獎禮，事實上一點都不簡單。首先古天樂需要打破金錢和公信力的兩大難題！如何去建立一個與商業（金錢）脫勾的頒獎禮，簡單而言，是要建立一個「純音樂」的頒獎準則。軒仔在慶功宴上透露的，是有意仿效台灣《金曲獎》。

台灣《金曲獎》是當地規模最大的音樂獎項，始於1990年，由文化部影視及流行音樂產業局主辦，除了有個人獎項之外，還有出版獎項、演奏獎、技術類、傳統音樂類等等的獎項，較香港各大頒樂禮更加全面。而準則方面，《金曲獎》會設置獨立、專業的「評審團」，而每次頒獎完畢，均會將決定得獎者的過程和投票票數公開。

台灣《金曲奬》的公信力亦受到質疑，業界建議放寬評審委員的遴聘範圍，邀請學者、樂評、媒體記者、廣播主持等擔任評審，擴大評審團規模。（電視畫面）

古天樂要成功，單是個人號召力並不足夠

古天樂要建立一個獨立的音樂頒獎禮，並非一件容易的事，除了之前提金錢和公信力問題之外，古生還要打破觀眾（大眾）看頒獎禮的既有價值觀。而要凌駕金錢考慮的「純音樂」獎項，最簡單最直接的方法，就是由政府出手，但在現時的民心和民向之下，又是否可行呢？然而，古生貴為香港演藝人協會會長，自己亦涉足大部分港產片的製作和拍攝，日前在《叱咤》又見證到他的個人魅力和號召力，要團結香港音樂人，似乎仍有希望。但在過往二、三十年，香港的「樂壇」成績都操控在四大頒獎禮之中，若古生真的舉辦了一個「獨立」的頒獎禮，四大頒獎禮的認受性又會否急劇下降？還是傳統依舊，令古生主辦的頒獎禮到最後沒有歌手支持、沒有唱片公司支持、沒有廣告支持、沒有觀眾支持，那，這個仿傚《金曲獎》的頒獎禮就變得毫無意義。與其說古生是意欲舉辦「音樂頒獎禮」，倒不如說是在音樂界發動一場「金錢革命」去統一「樂壇」。