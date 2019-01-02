古天樂傳有意辦獨立音樂頒獎禮　張敬軒：靠佢帶領我哋

古天樂現身《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》並奪得「我最喜愛男歌手」，上台大開金口唱歌和疑似「爆粗」。此事成功吸引全香港觀眾的注意和討論。儘管，有很多人說古生沒有資格獲得音樂獎項；儘管，有人批評商業電台從來都是閉門造車，但相信在很多觀眾眼中，《叱咤》算是是香港最受認可的頒獎禮了。在昨晚(1月1日)的慶功宴上，傳聞奪得「叱咤樂壇男歌手」金獎兼香港演藝人協會副會長的張敬軒和傳媒透露，古生有計劃舉辦一個猶如台灣金曲獎的頒獎典禮，而且兼顧主流音樂與獨立音樂，保持獨立並持續發展。

張敬軒昨晚奪三個大獎。（梁碧玲攝）

古天樂台上勉勵新人

記得古天樂獲得「我最喜愛男歌手」發表得獎感受的時候說過：「我好想幫新歌手，我用我嘅時間，同咗好多歌手食飯，因為我真係完全唔識。當我了解完，我知道佢哋團火無熄過，我好開心。但真係，作為一個新人，自己心入面團火，唔好忘記，無論成功與否。我阿爸成日同我講，要蝕底，唔好放棄自己，我哋香港樂壇，廣東歌就靠你哋。」從此番說話聽得出，古生對今次能夠在音樂範疇中拿什麼獎都不是重點，那怕是「女歌手」獎也好，古生只是藉今次上台的機會號召大家，令樂壇之間更加團結。

軒仔在受訪時透露了古生的大計。（黃國立攝）

張敬軒在慶功宴的說話

有傳香港演藝人協會副會長張敬軒向記者透露，古生有意計劃舉辦一個猶如台灣金曲獎的頒獎典禮，而且兼顧主流音樂與獨立音樂，但現今仍然是構思階段：「佢集合晒呢代嘅 Artist 坐埋傾咗 5、6 次，除咗表彰活躍歌手，對獨立廠牌公司都想畀啲肯定，但暫時都係好初步，大家都知困難重重，齋話 4 台聯頒都傾咗好多年，所以靠佢帶領我哋，佢好好耐性，好多時佢都就我哋時間開會。」而且預告將於3月舉行一場自發性的籌款晚會，以增加運作資金，惟2019年之內未能辦成。

余安安是現任香港演藝人協會的秘書長。

余安安：係有咁嘅構思

現任香港演藝人協會秘書長余安安接受《香港01》記者時透露，他們開會是亦曾經有構思去舉一個獨立的音樂頒獎禮，但困難重重仍需從長計議：「因為無論係各大公司同唱片公司嘅合作、場地、人流、好多嘢都要考慮，所以我哋亦都暫時放低咗。而今年會唔會再討論返呢件事呢？我哋暫時未知，但確實我哋係有提過呢件事。」