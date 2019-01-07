【生前約死後】首演反應熱烈　馬浚偉透露計劃4月開拍電影版

由馬浚偉自編自導自演的舞台劇《生前約死後》周六晚（5／１）於香港藝術中心壽臣劇院首演，氣氛熱烈又溫馨，現場座無虛席。演員們憑藉精湛的演技打動觀眾，笑聲哭聲交叠，台上台下一片融合，場面感人。謝幕時掌聲喝彩聲雷動，完騷後逾半小時的分享會中，觀眾沒有離場，罕有地爭相發言表達觀後感，分享個人故事及感受，演員亦各自表述心路歷程，與觀眾互動。

【生前約死後．專訪】顧美華撐馬仔演舞台劇無懼失準：我挺身而出

《生前約死後》首演順利，觀眾被一班演員的精湛演技折服，個個拍案叫絕。

身兼數職的馬浚偉見首演順利也非常開心，現場無論哭與笑的場口都得到預期的效果。在沉重傷感場面時，全場鴉雀無聲，轉換到風趣幽默對白時，台下又笑聲連連。觀眾的全情投入和熱烈回響，令馬仔對接下來的10場演出信心十足，他表示由排練到演出，眼涙從未停過，不時涕泗橫流，情緒激動不能自已，導致不少朋友擔心他難以控制。不過馬仔稱自己已經完全康復，所以請大家放心，他更感激扮演母親的顧美華體諒和配合，完美演繹出一段感人肺腑的母子情。

雖然今次是顧美華第一次參演舞台劇，但她內斂、樸實的演技大獲好評。顧美華也說一直很緊張，最擔心忘記對白，壓力大到睡不好，甚至輕了五、六磅，幸好同劇演員皆有豐富舞台劇經驗，給予很多指導和鼓勵，今次演出實在是一個難得的經歷。

顧美華雖是首次參演舞台劇，不過與同劇演員合作無間，獲得一致好評。

《生前約死後》是馬仔的第二個舞台劇作品，探討親情、生死、永恆及愛，他衷心希望透過自身經歷可以幫到大家正視傷痛，走出困局，更要懂得及時去愛，勇敢面對往後的人生，珍惜和關愛身邊親人。馬仔透露《生前約死後》完成11場舞台演出後，將會搬上大銀幕，計劃4月開拍，11月公映，電影會比舞台劇更有發揮空間、會更動人更具震撼力。

《生前約死後》將會搬上大銀幕，電影會比舞台劇更有發揮空間、會更動人更具震撼力。