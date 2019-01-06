【救妻同學會】胡鴻鈞想同李任燊做宿友：「佢認真工作又幽默」

胡鴻鈞 (Hubert) 和劉佩玥 (Moon) 主演的《救妻同學會》即將在下週日播映大結局，Hubert和一眾演員今日出席宣傳活動時都感觸良多，其中黃美棋台上講感言時更忍不住喊。Hubert表示：「因為呢個係美棋返嚟TVB後拍嘅第一套戲。其實唔單止係佢，我都會唔捨得。好開心今次可以同一班年齡相約嘅演員一齊拍戲，我哋收穫咗一份友誼，而且我相信我哋未來會有更多合作機會。我哋依家都仲keep住有聯絡，私底下都有約食飯。」

胡鴻鈞 (Hubert) 唱劇集片尾曲時，一班隊友即化身超級fans又撒花又跳舞，劇組感情太好喇！(梁碧玲攝)

那不知道Hubert心目中的理想宿友標準是怎樣的呢？Hubert一開始話想同劇中五個男仔合宿，但最後就出乎意料揀咗李任燊做宿友，Moon即刻好驚訝：「咦！我以為你會揀庭鋒 (黃庭鋒)㖭！」Hubert解釋他原本就跟黃庭鋒很熟，「好似無得再explore多啲佢另一面，但我對Jason (李任燊) 嘅認識仍然係好表面，就覺得佢認真工作同幽默。我同佢都唔算入呢行耐，彼此仍然有想博，想衝刺嘅心態，我好欣賞佢呢份態度，覺得會啟發到我，即使我係主力音樂佢主力演戲，但都覺得會係對方身上學到野。」所以就揀李任燊做宿友喇。

Hubert想同李任燊做宿友，大讚佢工作認真得黎又夠幽默。(梁碧玲攝)

被問到演員是否覺得三個平行時空設定太混亂時，Hubert搞笑質問鏡頭：「邊個講嘅？同我企出嚟！」但後來又正色道讓觀眾思考就是本劇最大特色：「佢好玩嘅地方就在於劇情唔係實實在在，死板嘅，而係留多啲空間俾觀眾思考，可能要去到最尾一兩集先同大家揭曉，所以中間呢段探索嘅過程其實係好玩嘅。」