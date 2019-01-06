【金唱片2019】BTS奪兩獎賣口乖讚A.R.M.Y　朴佑鎮透視裝誘惑熱舞

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》唱片部門頒獎禮今日（6/1）隆重舉行。BTS防彈少年團目前為止已經奪得兩個獎，分別是U+IDOL Live人氣獎，以及網易雲音樂金唱片人氣獎，隊長RM感謝A.R.M.Y（BTS防彈少年團歌迷）傾力投票，七位成員還笑言：「A.R.M.Y的人氣真的不是開玩笑喔！」以讚揚A.R.M.Y勢力相當龐大。

BTS防彈少年團連奪兩個人氣獎，第一時間A.R.M.Y落力投票啦！（影片截圖）

另外，Wanna One、NU’EST W、SEVENTEEN和Monsta X為廣大觀眾送上從來未在電視呈獻過的表演：Wanna One的朴佑鎮和河成雲大跳雙人舞，其中朴佑鎮穿上透視衫熱舞，雖然外面套上裇衫，對Wannable（Wanna One歌迷）而言仍非常誘人；NU’EST W的白虎深情獨唱《現在為止很幸福》，而SEVENTEEN則表演網劇《A-Teen》同名主題曲，至於Monsta X則向觀眾送上《NO REASON》演出。此外，Paul Kim憑韓劇《能先接吻嗎》插曲《Every Day Every Moment》奪得Best OST。

Monsta X的元虎、玟赫和基賢首次為電視觀眾表演《NO REASON》。（影片截圖）

作為Nu'EST W主音，白虎唱功當然無容置疑！（影片截圖）

朴佑鎮嘅透視衫實在非常誘人。（影片截圖）

河成雲唱得之餘，舞技同樣厲害！（影片截圖）

SEVENTEEN則表演網劇《A-Teen》同名主題曲。（影片截圖）