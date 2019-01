【金唱片2019】Wanna One回憶每張專輯故事　逐一介紹勁催淚

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》唱片部門頒獎禮今日(6日)隆重舉行,Wanna One在去年12月31日正式解散後,首次齊人出席領獎。在今次的舞台上,大會十分有心思地為Wanna One11位成員逐一介紹,讓Wanna One一眾成員都可以得到單獨鏡頭。

在頒獎禮上也公開了Wanna One早前拍的影片,去回顧11子在過去512天的回憶,姜丹尼爾在當日更指是自己第一次有粉絲:「謝謝大家成爲這樣的存在。 」出道專輯迷你一輯《1X1=1 (TO BE ONE)》成為了「Million Seller」,也是他們成為Wanna One以來最繁忙的時候。之後的改版迷你一輯《1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)》就為Wanna One帶來了去了的「新人獎」。到2018年3月就以迷你二輯《0+1=1 (I PROMISE YOU)》首次挑戰性感的概念,金在奐更笑言覺得十分成功。

在表演前逐一介紹Wanna One。(網上截圖)

Wanna One在今年的特別專輯《1÷x=1 (UNDIVIDED)》中,更首次以小分隊形式去回歸。最後就以正規一輯《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》去為這512日的Wanna One活動去劃上句號。時間雖短,但在這512日中,Wanna One卻得到了不少經驗,相信也為不少Wannable(Wanna One粉絲)帶來了美好的回憶。

每張唱片都對Wanna One來說十分特別。(網上截圖)