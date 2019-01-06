【金唱片2019】TWICE攞獎多謝父母　IZ*ONE表演做乜嚇親Jin@BTS？

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》唱片部門頒獎禮今日（6/1）隆重舉行。Wanna One和TWICE一同獲得平賞，昨日缺席的河成雲向Wannable（Wanna One歌迷）送上新年祝福，希望Wannable在2019年健康和幸福；而忙足一年的TWICE則慶幸2019年開始就能獲得本賞，實在是個好開始，希望2019年ONCE（TWICE歌迷）能多多支持她們，她們又特別向父母致謝。

Wanna One由昨日缺席的河成雲發表致謝辭。（影片截圖）

TWICE就感謝歌迷和ONCE（TWICE歌迷）的力撐。（影片截圖）

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IZ*ONE和Stray Kids平分新人獎。張員瑛（又譯：張元英）代表IZ*ONE發表得獎感言，表示第一次出席金唱片就能夠獲得這個大獎，實在要感謝WIZ*ONE（IZ*ONE歌迷）的支持；至於Stray Kids則特別感謝JYP娛樂創辦人朴軫永，又表示去年成員有份參與唱片製作，雖然非常疲累，幸好能給予大家力量。兩隊組合其後向東方神起、g.o.d、H.O.T和BIGBANG致敬，特別是IZ*ONE表演東方神起的《Mirotic》時，BTS防彈少年團的Jin和RM看得非常起勁，不過Jin發現有鏡頭拍攝他的反應時，不禁嚇了一跳，非常搞笑！

IZ*ONE2019年會在日本出道，相信能延續2018年的氣勢。（影片截圖）

Stray Kids可算是2018年男新人王。（影片截圖）

可能未料到突然有人在他面前拍攝，所以Jin也嚇了一跳。（影片截圖）