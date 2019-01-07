【金球獎2019】Richard Madden大熱封視帝　吳珊卓成首位亞裔視后

第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，今屆的主持人由吳珊卓（Sandra Oh）及《Brooklyn Nine-Nine》主角Andy Samberg擔任。去到中段，《The Big Bang Theory》的三位主角上台，頒發劇集組的戲劇組獎項。

一如所料，Richard Madden憑BBC神劇《內政保鑣》（Bodyguard），奪得電視劇集演出 ─ 劇情類最佳男主角，首次提名就即奪獎。《內政保鑣》被譽為近10年來最強英劇，收視更撼贏Benedict Cumberbatch主演的《Sherlock》，令Richard Madden成為新任007的大熱人選，更被網民封為新一代男神。

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Richard Madden奪獎後，在台上感謝劇組及拍檔Keeley Hawes，又特別感謝導演選他擔任這個角色。最後他感謝家人、朋友及特別由蘇格蘭飛到現場看他得獎的父母。（Getty Images）

至於劇情類最佳女主角，曾以醫療劇《醫人當自強》（Gray's Anatomy）奪得金球獎最佳女配角的吳珊卓（Sandra Oh），今次憑《追殺夏娃》（Killing Eve）奪獎。跟Richard Madden一樣，這亦是Sandra首次入圍金球獎最佳女主角便封后，更是首位封視后的亞裔演員。換上白色晚裝的Sandra上到台上時，情緒非常激動，他除了感謝劇組、現場的演員們，還特別感謝父母，更用韓文跟台下的父母說：「我愛你。」

Sandra主演的《Killing Eve》推出後評價相當高，爛蕃茄指數更高達98%。（Getty Images）

「第76屆金球獎」電視劇類得獎名單。（01製圖）