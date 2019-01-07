【金球獎2019】完整得獎名單　《綠簿旅友》奪3獎成大贏家

電影
撰文：
最後更新日期：

2019年第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，以表掦2018年出色的電影及電視作品，以下為得獎名單。

+20
+19
+18

電影獎項

最佳劇情片：​

《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）

最佳劇情片男主角：

雷米馬利克（Rami Malek）《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）

最佳劇情片女主角：​

格蓮高絲（Glenn Close）《The Wife》

最佳音樂劇／喜劇電影：

《綠簿旅友》（Green Book）

最佳音樂劇／喜劇電影女主角：​

Olivia Colman《爭寵》

最佳導演：​

艾方素古朗（Alfonso Cuarón）《羅馬》

金球獎終身成就獎：

謝夫布烈治（Jeff Bridges）

最佳外語片：

《羅馬》（Roma）（ 墨西哥）

最佳音樂劇／喜劇電影男主角：

基斯頓比爾《為副不仁》

【Vice】回顧基斯頓比爾18年身形變幻史 一年內增減30磅好輕易

【Vice】基斯頓比爾又玩命 增肥40磅演最有實權的副總統切尼

最佳劇本

《綠簿旅友》（Green Book）

最佳男配角​

馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）《綠簿旅友》（Green Book）

【澳門國際影展】真人真事改編 《綠簿旅友》譜出跨越種族的友情

最佳女配角：

Regina King《If Beale Street Could Talk》

最佳原創電影歌曲​​​：

Shallow《星夢情深》（A Star Is Born）

【星夢情深】Gaga包辦音樂 《I'll Never Love Again》最神傷

最佳配樂​：

Justin Hurwitz《登月第一人‬》（First Man）

最佳動畫：

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

【蜘蛛俠跳入蜘蛛宇宙】解構六大蜘蛛俠 原劇本仲有呢位英雄出現

《星夢情深》獲最佳原創歌曲獎。（劇照）

基斯頓比爾憑《為副不仁》首奪金球獎音樂及喜劇類最影帝寶座。（劇照）

電視獎項

最佳迷你劇集及電視電影：​

《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》

最佳音樂及喜劇類劇集：

The Kominsky Method》

最佳音樂及喜劇類女主角​：

Rachel Brosnahan《 The Marvelous Mrs. Maisel》

最佳迷你劇集及電視電影類男主角​：

Darren Criss《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

最佳劇集、迷你劇集及電視電影類女配角：

Patricia Clarkson《Sharp Objects》

最佳劇情類女主角：

吳珊卓《Killing Eve》

Carol Burnett Award​

Carol Burnett

最佳迷你劇集及電視電影類​女主角：

柏翠茜雅格《監慾風雲》

最佳劇集、迷你劇集及電視電影類男配角：

Ben Whishaw 《A Very English Scandal》

最佳音樂及喜劇類男主角：

米高德格拉斯（Michael Douglas）《The Kominsky Method》

最佳劇情類男主角：

Richard Madden《內政保鑣》

最佳劇情類劇集：

冷戰諜夢（The Americans）

米高德格拉斯奪音樂及喜劇類視帝。（Getty Images）

+9
+8
+7
【金球獎2019】畢列谷巴女友Irina艷壓紅地氈　Lady Gaga藍髮搶鏡
【金球獎2019】《黑豹》攞硬最佳劇情片　刻劃種族議題成優勢
【金球獎2019】艾美阿當絲入圍角逐視后　班尼迪撼曉格蘭特爭視帝
【金球獎2019】《黑豹》殺入最佳劇情片5強　創超級英雄片歷史
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。