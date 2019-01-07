【金球獎2019】完整得獎名單　《綠簿旅友》奪3獎成大贏家

2019年第76屆金球獎（Golden Globes Awards）於香港時間今早（1月7日）舉行，以表掦2018年出色的電影及電視作品，以下為得獎名單。
電影獎項
最佳劇情片：
《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）
最佳劇情片男主角：
雷米馬利克（Rami Malek）《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）
最佳劇情片女主角：
格蓮高絲（Glenn Close）《The Wife》
最佳音樂劇／喜劇電影：
《綠簿旅友》（Green Book）
最佳音樂劇／喜劇電影女主角：
Olivia Colman《爭寵》
最佳導演：
艾方素古朗（Alfonso Cuarón）《羅馬》
金球獎終身成就獎：
謝夫布烈治（Jeff Bridges）
最佳外語片：
《羅馬》（Roma）（ 墨西哥）
最佳音樂劇／喜劇電影男主角：
基斯頓比爾《為副不仁》
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最佳劇本
《綠簿旅友》（Green Book）
最佳男配角
馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）《綠簿旅友》（Green Book）
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最佳女配角：
Regina King《If Beale Street Could Talk》
最佳原創電影歌曲：
Shallow《星夢情深》（A Star Is Born）
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最佳配樂：
Justin Hurwitz《登月第一人》（First Man）
最佳動畫：
《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）
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《星夢情深》獲最佳原創歌曲獎。（劇照）
基斯頓比爾憑《為副不仁》首奪金球獎音樂及喜劇類最影帝寶座。（劇照）
電視獎項
最佳迷你劇集及電視電影：
《The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》
最佳音樂及喜劇類劇集：
《The Kominsky Method》
最佳音樂及喜劇類女主角：
Rachel Brosnahan《 The Marvelous Mrs. Maisel》
最佳迷你劇集及電視電影類男主角：
Darren Criss《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）
最佳劇集、迷你劇集及電視電影類女配角：
Patricia Clarkson《Sharp Objects》
最佳劇情類女主角：
吳珊卓《Killing Eve》
Carol Burnett Award
Carol Burnett
最佳迷你劇集及電視電影類女主角：
柏翠茜雅格《監慾風雲》
最佳劇集、迷你劇集及電視電影類男配角：
Ben Whishaw 《A Very English Scandal》
最佳音樂及喜劇類男主角：
米高德格拉斯（Michael Douglas）《The Kominsky Method》
最佳劇情類男主角：
Richard Madden《內政保鑣》
最佳劇情類劇集：
冷戰諜夢（The Americans）
米高德格拉斯奪音樂及喜劇類視帝。（Getty Images）