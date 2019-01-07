IU被爆炒地賺1620萬？　韓國民眾請願促請查明事件

出名人美心地好的韓國女歌手IU被韓國傳媒大爆，去年一月購入首爾近郊一土地後，成為首都圈廣域急行鐵道（GTX）發展項目的受惠者，一年勁賺23億韓元（約1620萬港幣），質疑IU有炒地投資的目的。對於傳媒的指控，IU所屬公司即時發聲明極力否認。

傳媒爆料指，IU於上年一月在韓國京畿道果川市，以45億韓元（約3150萬港幣）購入有關土地和建築物。其後因應首都圈廣域急行鐵道（GTX）的發展，土地現時已升值至69億韓元（約4830萬港幣），質疑IU收到內部情報，所以及早以低價購入土地，從中賺取近1620萬港幣的利潤。對於炒樓炒地一事，IU所屬公司Kakao M表示「冤枉」，指她從來沒有炒地投資的目的。公司發聲明指，IU購入的土地和建築物為實際自用用途。當中除了包括IU的個人工作室外，亦包括母親個人辦公室和支援公司後輩的練習室，因此並沒有出售土地的計劃。公司亦特別提到土地升價23億韓元的數字，也是來自外界猜測毫無根據，力證IU清白。

IU出名人美心更美，竟被爆出投資買地賺錢？（網上圖片）

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對於偶像無辜被指投資炒地，粉絲都紛紛在網上抱打不平，表示IU購入的土地單純與父母家相近，更反指她單是2018年就捐出5億韓元（約350萬港幣）做慈善。不過下午時間，在青瓦臺國民請願版上竟出現有關IU炒地一事的請願。該請願者表示，該土地的確因GTX項目而升值，同時IU購入的時間則是GTX落實後的一個月。促請有關部門調查IU如何得悉資訊並購入黃金地段，希望查清當中是否涉及機密泄露。

對於IU無辜被屈，公司立即否認外，一班粉絲立即在網上幫忙護主。（網上圖片）