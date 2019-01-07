【粽邪】台灣護士網紅陳綠講送肉粽　吊頸死者被繩子磨到頸見骨

台灣電影《粽邪》週四(1月10日)在港上映，睇個戲名都知必定是恐怖片，但又關「肉粽」什麼事呢？其實「送肉粽」是流行於台灣彰化的傳統習俗，相傳有人吊頸(肉粽)自殺，為怕死者怨氣重搵替身，遂進行一種化煞儀式。台灣網紅陳綠正職是護士，近日她講述遇上送肉粽的日子，令她回想起在急症室工作時，看過吊頸死者的恐怖死狀，腦內的畫面至今仍是揮之不去。

送肉粽是台灣彰化的傳統習俗，電影《粽邪》就是以此為藍本。（《粽邪》劇照）

送肉粽是台灣彰化的傳統習俗，相傳吊頸枉死的人怨氣最重，要搵替身才能輪迴轉世，傳統上要進行化煞儀式，將死者上吊時的物品，包括繩索、懸掛位置的物品如架子、橫樑，根據特定路線送到海邊，而為免有所沖撞，會預早掛出告示，呼籲大家迴避。電影《粽邪》就是以此傳統習俗為藍本，講到有位網紅拍攝「送肉粽」過程，卻不慎誤觸禁忌而惹禍上身，繼而帶出一宗校園欺凌事件，在恐怖氛圍下，其實是一個悽慘催淚的故事。

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送肉粽日子及路線會預先有通告，呼籲民眾迴避。（《粽邪》劇照）

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台灣網紅陳綠，正職是一名護士，以拍片講述在急症室遇上稀奇古怪的事情而為人熟悉。近日她在網上留言，指某天放工後整條街完全無人，原來是遇上了「送肉粽」的日子。陳綠因此回憶起在急症室工作時的經歷，話說有位阿姨到寓所後山洗衣服，卻遇上有人吊頸，她隨即報警，原來該名吊頸輕生死者已死了3天，由於死者身上有傷口，所以院方要拍照存檔入電腦，之後恐怖事就開始發生。

網紅陳綠正職是護士，她因遇上送肉粽日子，而憶述在急症室工作見到吊頸死者的慘狀。（Facebook圖片）

隔天陳綠幫忙上載照片時，不慎打開了檔案，看到照片中死者死狀可怖，尤其是頸部位置，被繩子磨到見骨，樣子猙獰，陳綠嚇得整個人由頭頂涼到落腳底，下班後馬上到廟拜神，甚至不敢返回醫院宿舍，多年後這個驚恐畫面仍是深印腦中。陳綠結婚後，跟丈夫搬至彰化居住，想不到卻遇上「送肉粽」，再次勾起了她的回憶，隨即跟網民分享，而網民紛紛留言講出禁忌「遇上了要跟著走完」、「不能回頭看」、「不能中途脫隊」、「不要說出自己名字」，看來大家也是寧可信其有，只求心安。